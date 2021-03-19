Дочь сатирика Задорнова опубликовала фото с младенцем

30-летняя Елена Задорнова, которая всегда скрывала свою личную жизнь от посторонних, удивила подписчиков снимком с малышом.

О наследнице юмориста известно немного. Елена родилась во втором браке Михаила Задорнова с Еленой Бомбиной.

Дочь сатирика училась в ГИТИСе, затем окончила магистратуру по антропологии на Мальте. У Задорновой есть опыт организации концертных выступлений. Кроме того, она успела сняться в фильме "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка". Сценарий к картине написал Михаил Задорнов.

Елена опубликовала на своей странице в Instagram фото с маленьким ребёнком в коляске.

Интернет-аудитория дочери писателя-сатирика была удивлена, так как о беременности не было и намёка. Переехавшая на Мальту Задорнова скрывает свою личную жизнь. О замужестве или влюблённости она не сообщала.

Тем неожиданнее было фото с ребёнком.

"В глазах ребёнка нет семи чудес света. Их там миллиарды", — подписала Елена снимок с малышом.

Подписички забросали её вопросами, однако автор проигнорировала любопытство фолловеров.

"О, завтра будут заголовки про ребёнка от тайного мальтийского мужа"; "Журналюги с ума сойдут!" "Леночка! Вас можно поздравить? Или это крестник?" — писали заинтригованные интернет-пользователи.