30-летняя Елена Задорнова, которая всегда скрывала свою личную жизнь от посторонних, удивила подписчиков снимком с малышом.
О наследнице юмориста известно немного. Елена родилась во втором браке Михаила Задорнова с Еленой Бомбиной.
Дочь сатирика училась в ГИТИСе, затем окончила магистратуру по антропологии на Мальте. У Задорновой есть опыт организации концертных выступлений. Кроме того, она успела сняться в фильме "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка". Сценарий к картине написал Михаил Задорнов.
Елена опубликовала на своей странице в Instagram фото с маленьким ребёнком в коляске.
Интернет-аудитория дочери писателя-сатирика была удивлена, так как о беременности не было и намёка. Переехавшая на Мальту Задорнова скрывает свою личную жизнь. О замужестве или влюблённости она не сообщала.
Тем неожиданнее было фото с ребёнком.
"В глазах ребёнка нет семи чудес света. Их там миллиарды", — подписала Елена снимок с малышом.
Подписички забросали её вопросами, однако автор проигнорировала любопытство фолловеров.
"О, завтра будут заголовки про ребёнка от тайного мальтийского мужа";
"Журналюги с ума сойдут!"
"Леночка! Вас можно поздравить? Или это крестник?" — писали заинтригованные интернет-пользователи.
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