Актёр ушёл из жизни в возрасте 44 лет после долгой борьбы с тяжёлой болезнью.
Фёдор Добронравов настолько был погружён в работу, что до него печальная новость дошла с большим опозданием. О смерти Ивана Марченко информацию до Фёдора Викторовича донесли журналисты.
Актёр объяснил, что у него из-за плотного рабочего графика нет времени следить за новостями.
Так как артист сразу не смог оценить полученное известие, он не стал комментировать случившееся.
"Простите, пожалуйста. Я не знал. Я целый день работал сегодня. Только что пришел домой. Простите, пожалуйста, простите. Не могу говорить", — сказал Добронравов порталу Teleprogramma. pro
Иван Марченко сыграл в сериале роль психолога. Он скончался 1 марта в Киеве. Печальную новость сообщили сотрудники украинской студии дубляжа LeDoyen.
Есть информация, что артист продолжительный период боролся с онкологическим заболеванием.
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