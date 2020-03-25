Дочь известной исполнительницы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что желает взять имя, которое ей дал шаман.
Пача Тати — такое имя планирует взять дочь артистки. Девушка призналась, что ее таким образом сначала называли друзья, а потом это имя ей присвоил шаман. Теперь Плаксина подумывает взять такое имя официально.
Также девушка рассказала, что не признает религий, но старается придерживаться определенного мировоззрения.
"Бог есть любовь, это бесконечность. А религия — это следствие дисфункционального общества, раздвоенного. Я — еврейка, но не исповедую иудаизм. Отправьтесь на природу, в тихое место, в лес, чтобы почувствовать Создателя. Потанцуйте, прислушайтесь к себе, и если вы желаете, вы его услышите", — сказала Татьяна корреспонденту издания "Собеседник".
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