Дочь Успенской заявила о желании сменить имя

Дочь известной исполнительницы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что желает взять имя, которое ей дал шаман.

Пача Тати — такое имя планирует взять дочь артистки. Девушка призналась, что ее таким образом сначала называли друзья, а потом это имя ей присвоил шаман. Теперь Плаксина подумывает взять такое имя официально.

Также девушка рассказала, что не признает религий, но старается придерживаться определенного мировоззрения.