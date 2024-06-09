Разработка ученых позволит людям видеть в темноте

Австралийские ученые работают над пленкой для очков, позволяющей видеть в темноте

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийские ученые озвучили новейший прорыв в области систем ночного зрения. Они разработали устройство в форме тонкой пленки, способное заменить имеющиеся массивные приборы. Эффективность инновации на данный момент оставляет желать лучшего, однако перспективы представляются весьма привлекательными.

Фото: unsplash.com by Bastien Jaillot bastnic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Основной принцип работы системы ночного зрения заключается в том, что фотоны, попадающие в устройство, требуется дополнительно зарядить энергией, чтобы специальные детекторы могли их засечь и преобразовать в видимое излучение. Ранее для этой цели использовали преобразование фотонов в электроны, поскольку на электроны проще воздействовать. Однако теперь исследователи научились подавать энергию непосредственно фотонам.

Основу технологии составляет концепция "метаповерхностей" — сложных структур с заданными свойствами. Предыдущая версия на основе арсенида галлия подтвердила жизнеспособность такой системы. А новое воплощение на основе ниобата лития позволило достичь практических результатов. Проходя через данный материал, фотоны, подвергаясь воздействию луча накачки, получают необходимую энергию и переходят в видимую часть спектра без лишних трудозатрат.

Одним из интересных побочных эффектов технологии стало возможность захвата инфракрасного света с длиной волны 1550 нм и преобразования его в видимый свет с длиной волны 550 нм. Это улучшает качество изображения, которое человек видит в условиях темноты. Однако основное преимущество нововведения заключается в том, что такую метаповерхность можно применить в виде пленки на любом объективе.