Китай раскрыл планы на лунный грунт

В этом году китайский зонд "Чанъэ-5" был отправлен на спутник и смог вернуться обратно 17 декабря. Эксперимент прошёл удачно, аппарату удалось собрать 1731 грамм лунного грунта.

Теперь учёные из Цзилиньского университета намерены детально изучить его состав. Для исследования этого материала была создана специальная лаборатория, чтобы обеспечить чистоту образцов.

Учёные намерены исследовать содержание и состав элементов лунного грунта, а также изучат длину волны и интенсивность рентгеновских лучей, выделяемых различными элементами образцов.

Так как полученный материал уникален, использовать его будут максимально экономно: 1-15 миллиграмм для каждого анализа.

Лунный грунт — очень ценный для науки материал. Следовательно, для его изучения необходимо разработать более чувствительное оборудование.