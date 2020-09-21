Физики из США открыли ранее неизвестное состояние воды

Американские исследователи открыли ранее неизвестное состояние воды, когда она может пребывать в жидком виде ниже 100 градусов. Данное явление можно наблюдать с помощью инфракрасных лучей.

Учёные напомнили, что существуют три агрегатных состояния воды: газообразное, жидкое и твердое состояние. Эти состояния известны даже школьникам, но оказывается, что существуют и экзотические формы. Одну из них обнаружили физики из США.

"Несмотря на то, что вода достаточно быстро замерзает, она активно "сопротивляется" этому процессу благодаря частицам кристаллов. Если же эти частицы удалить, то в диапазоне температуры от -138 до -28 °C вода будет находиться в жидком виде", — пояснили учёные.

Данное состояние воды специалисты назвали стабильное двухфазное жидко-жидкое. Соотношение фаз в отношении этого зависит от температуры.