Из-за цветения водорослей потемнели ледники Гренландии

Британские ученые изучили загадочные темные полосы вдоль краев ледников Гренландии и выяснили, что они образуются из-за цветения микроскопических водорослей. Данное явление вызывает большой интерес у климатологов, так как потемнение ледяного щита Гренландии приводит к его ускоренному разрушению.

"Ледниковые водоросли, которые живут в верхнем слое льда, окрашивают поверхность ледников в более темный цвет. Особенно это заметно летом, когда ледники активно тают, и водоросли растут гораздо активнее", — рассказывают британские климатологи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Гренландия может стать зеленым островом.