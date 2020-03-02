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Из-за цветения водорослей потемнели ледники Гренландии

Наука

Британские ученые изучили загадочные темные полосы вдоль краев ледников Гренландии и выяснили, что они образуются из-за цветения микроскопических водорослей. Данное явление вызывает большой интерес у климатологов, так как потемнение ледяного щита Гренландии приводит к его ускоренному разрушению.

"Ледниковые водоросли, которые живут в верхнем слое льда, окрашивают поверхность ледников в более темный цвет. Особенно это заметно летом, когда ледники активно тают, и водоросли растут гораздо активнее", — рассказывают британские климатологи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Гренландия может стать зеленым островом.

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