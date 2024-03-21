Банановый смузи с кокосом: простое и полезное лакомство с добавлением греческого йогурта и кленового сиропа

Ищете рецепты вкусных и полезных напитков? Тогда попробуйте этот простой бананово-кокосовый смузи, который можно приготовить всего за несколько минут.
Для этого напитка вам понадобятся такие ингредиенты, как банан, тёртый кокос, греческий йогурт, кленовый сироп. Чтобы сделать этот напиток вкусным, вы можете добавить в него немного мороженого, орехов, семян, ну и чего ещё душа пожелает!
Но если вы хотите приготовить простое, но полезное лакомство, вы можете воспользоваться этим рецептом.
Взбейте в блендере банан, йогурт, ванильную эссенцию, тёртый кокос. Добавьте кубики льда, перемешайте. Разлейте смузи по стаканам и наслаждайтесь.
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