Банановый смузи с кокосом: простое и полезное лакомство с добавлением греческого йогурта и кленового сиропа

Бананово-кокосовый смузи: как приготовить

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете рецепты вкусных и полезных напитков? Тогда попробуйте этот простой бананово-кокосовый смузи, который можно приготовить всего за несколько минут.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для этого напитка вам понадобятся такие ингредиенты, как банан, тёртый кокос, греческий йогурт, кленовый сироп. Чтобы сделать этот напиток вкусным, вы можете добавить в него немного мороженого, орехов, семян, ну и чего ещё душа пожелает!

Но если вы хотите приготовить простое, но полезное лакомство, вы можете воспользоваться этим рецептом.

Ингредиенты

1 банан

1 чайная ложка ванильной эссенции

2 мл кленового сиропа

Листья мяты по желанию

1 чашка тёртого кокоса

1 чашка греческого йогурта

1/2 стакана кубиков льда

Приготовление

Взбейте в блендере банан, йогурт, ванильную эссенцию, тёртый кокос. Добавьте кубики льда, перемешайте. Разлейте смузи по стаканам и наслаждайтесь.