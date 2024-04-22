Россияне боятся брать дома и участки в зонах подтопления. Про такие риски спрашивают 50% потенциальных покупателей

Компания "Этажи": россияне опасаются покупать недвижимость в зонах подтопления

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В федеральной компании "Этажи" рассказали, что россияне при покупке жилья теперь в 2 раза чаще интересуются возможными рисками подтопления приобретаемой недвижимости. В прошлом году потенциальных покупателей недвижимости интересовало другое — противопожарная локация и защита.

Фото: lpratthomes.com by Брент Эллисон is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"В прошлом году в России была череда масштабных лесных пожаров и поэтому народ при покупке жилья интересовались мерами противопожарной защиты. Сейчас из-за масштабных паводков люди спрашивают про зоны подтоплений. В 2023 году про это спрашивали 20-25% покупателей домов, участков, теперь же 50%", — рассказал представитель компании "Этажи" Антон Сауков.

На этом фоне компания "Этажи" даже провела своё исследование. Эксперты выясняли, что ещё беспокоит россиян при покупке загородной недвижимости. Оказалось, что помимо пожароопасности и подтопления, россияне спрашивали про бесперебойность подачи электроэнергии, про размеры членских взносов, про то как убирается снег, про возможности подключения к газопроводу.