16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали важное соглашение о гарантиях безопасности.
Соглашение состоит из трех главных пунктов. Во-первых, Германия будет укреплять вооруженные силы Украины. Это включает передачу вооружений и помощь в развитии украинской оборонной промышленности.
Во-вторых, Германия будет помогать восстановлению украинской экономики.
В-третьих, Германия обеспечит техническую и финансовую поддержку для решения насущных вопросов, возникающих в связи с конфликтом между Украиной и Россией.
Мюнхенская конференция, которая пройдет с 16 по 18 февраля, соберет большое количество важных политических деятелей - около 50 глав государств и правительств, а также более 100 министров.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...