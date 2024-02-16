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Украина и Германия заключили соглашение о "гарантиях безопасности" на Мюнхенской конференции

Украина и Германия заключили соглашение о "гарантиях безопасности"

0:53
Политика

16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали важное соглашение о гарантиях безопасности.

Украина и Германия заключили соглашение о "гарантиях безопасности"
Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Соглашение состоит из трех главных пунктов. Во-первых, Германия будет укреплять вооруженные силы Украины. Это включает передачу вооружений и помощь в развитии украинской оборонной промышленности. 

Во-вторых, Германия будет помогать восстановлению украинской экономики. 

В-третьих, Германия обеспечит техническую и финансовую поддержку для решения насущных вопросов, возникающих в связи с конфликтом между Украиной и Россией.

Мюнхенская конференция, которая пройдет с 16 по 18 февраля, соберет большое количество важных политических деятелей - около 50 глав государств и правительств, а также более 100 министров.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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