Украина и Германия заключили соглашение о "гарантиях безопасности" на Мюнхенской конференции

Украина и Германия заключили соглашение о "гарантиях безопасности"

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали важное соглашение о гарантиях безопасности.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Соглашение состоит из трех главных пунктов. Во-первых, Германия будет укреплять вооруженные силы Украины. Это включает передачу вооружений и помощь в развитии украинской оборонной промышленности.

Во-вторых, Германия будет помогать восстановлению украинской экономики.

В-третьих, Германия обеспечит техническую и финансовую поддержку для решения насущных вопросов, возникающих в связи с конфликтом между Украиной и Россией.

Мюнхенская конференция, которая пройдет с 16 по 18 февраля, соберет большое количество важных политических деятелей - около 50 глав государств и правительств, а также более 100 министров.