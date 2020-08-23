Лавров высказал мнение о планах Запада

Сергей Лавров высказал свою точку зрения о поведении западных стран в ситуации с Белоруссией. По мнению политика, они хотят переделать Белоруссию "по собственным лекалам".

Напомним, что в начале августа в Белоруссии прошли очередные президентские выборы. В результате голосования был переизбран Александр Лукашенко. После этого в стране начались массовые акции протеста и недовольства жителей республики.