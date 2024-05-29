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Какие дни в июне принесут удачу: прогноз астролога Анастасии Грохотовой и советы на месяц

Астролог назвала самые благоприятные дни июня для всех знаков зодиака

2:02
Гороскопы

Астролог Анастасия Грохотова сообщила, что наиболее благоприятными днями в июне станут 1-е, 2-е, 4-е, 15-е и 23-е числа.

Астролог назвала самые благоприятные дни июня для всех знаков зодиака
Фото: unsplash.com by Greg Rakozy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По её словам, первый месяц лета будет насыщенным и весьма неспокойным. Важно обращать внимание на периоды удачи, которые будут возникать на протяжении месяца, особенно на самые благоприятные дни.

"1 и 2 июня будут удачными днями во всех отношениях. При этом с 3-го по 17-е начнется период, благоприятный именно для обучения, подготовки к экзаменам, легкого общения и новых знакомств. Всё дело в Меркурии, который будет находиться в это время в Близнецах и подстёгивать нашу любознательность и интерес к новым знаниям", — пояснила эксперт.

Самыми выигрышными днями этого периода она назвала 4 и 15 июня.

Кроме того, с 4-го по 6-е июня могут легко разрешаться юридические вопросы, и это время будет удачным для уверенной презентации себя как эксперта, добавила астролог.

"Хорошо будет в это время поддерживать связь и общаться с учителями — они окажут ценную поддержку и дадут полезные советы. Плюс все дни периода прекрасно подходят для крупных покупок и продаж, особенно брендовых вещей", — отметила Грохотова.

17 июня Венера и Меркурий перейдут в знак Рака, что сделает последующую часть месяца благоприятной для налаживания отношений с детьми, проявления к ним большей любви и заботы. Также это время будет удачным для решения юридических вопросов, в том числе связанных с семьей. Лучшим днём периода будет 23 июня: важно не пропустить его, действовать и пытаться реализовать все ранее запланированные дела — этот день будет удачным во всех отношениях, сообщает Москва 24.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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