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Как подкормить огурцы дрожжами на дачном участке

Это один из доступных способов подкормки огурцов

2:17
Садоводство » Овощи

Огурцы - одни из самых популярных овощных культур на наших дачах. Для того, чтобы получить хороший урожай сочных и вкусных огурчиков, необходимо правильно ухаживать за этими растениями, в том числе применять различные подкормки. Одним из эффективных и доступных вариантов является использование дрожжей.

Это один из доступных способов подкормки огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему дрожжи полезны для огурцов?
Дрожжи - это микроорганизмы, которые производят большое количество полезных для растений веществ. В состав дрожжевой подкормки входят:

  • азот, фосфор и калий - основные макроэлементы, необходимые для роста и развития огурцов;
  • витамины группы В, аминокислоты, ферменты - стимулируют процессы жизнедеятельности растений;
  • микроэлементы - железо, магний, марганец, цинк и другие - улучшают усвоение питательных веществ.

Применение дрожжевой подкормки способствует:

  • более быстрому росту и развитию растений;
  • овышению урожайности и качества огурцов;
  • улучшению цвета листвы и увеличению количества завязей;
  • повышению устойчивости к болезням и вредителям.

Как приготовить дрожжевую подкормку для огурцов?

Для приготовления дрожжевого раствора понадобятся следующие ингредиенты:

  • 10-20 г сухих дрожжей;
  • 1 ст.л. сахара;
  • 10 л тёплой воды.

Инструкция:

  • в тёплую воду высыпать сахар и дрожжи, тщательно перемешать;
  • оставить смесь на 30-40 минут для начала брожения;
  • когда растворится сахар и дрожжи начнут активно "работать", раствор готов к использованию.

Как применять дрожжевую подкормку для огурцов?

Полученный раствор нужно разбавить водой в соотношении 1:10. Этим раствором поливать огурцы, увлажняя не только почву, но и листья растений.

Подкормку проводить 1-2 раза в месяц, начиная с фазы активного роста и до конца плодоношения. Так вы обеспечите огурцы необходимыми питательными веществами для хорошего урожая.

Использование дрожжевой подкормки - простой и эффективный способ улучшить состояние и продуктивность ваших огуречных растений.

Как приготовить дрожжевую подкормку для огурцов и томатов из сухих дрожжей?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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