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Nvidia подорожала до $3 трлн и обогнала Apple в топе самых дорогих компаний

Nvidia обогнала Apple в топе самых дорогих компаний

1:14
Экономика

Акции Nvidia поднялись на 5% и достигли отметки в $1224,40 за штуку, что привело к тому, что компания стала второй по капитализации в мире после Microsoft, обойдя Apple.

Nvidia обогнала Apple в топе самых дорогих компаний
Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository

Это произошло благодаря постоянному росту цены на акции, вызванному высоким спросом инвесторов, заинтересованных в технологиях генеративного ИИ. Об этом сообщает CNBC.

За последние пять лет стоимость акций Nvidia выросла более чем в три раза, составив более 3224%, а в мае компания объявила о своем рекордном финансовом результате за первый квартал с выручкой в $26 млрд, что в три раза превысило показатель годовой давности. Прогнозируется, что выручка во втором квартале достигнет $28 млрд.

Рост стоимости активов Nvidia обусловлен повышенным спросом на графические процессоры в технологической отрасли для разработки и развертывания больших моделей ИИ. Компании, такие как Google, Microsoft, Amazon и OpenAI, инвестируют миллиарды долларов в покупку GPU Nvidia.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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