Госдолг России вырос на 11,6% в январе-сентябре 2023 года

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

За девять месяцев этого года, с января по сентябрь, российский госдолг увеличился на 11,6%, до 17% от ВВП. По словам экспертов, несмотря на внешнее давление, российская экономика продолжает сохранять привлекательность для инвесторов.

Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

Вдобавок, отмечают специалисты, помогли государственные заимствования, которые составили 25,5 триллиона рублей в натуральном выражении. Так что по состоянию на настоящий день по количеству своего госдолга РФ остаётся среди государств с наиболее низким показателем.

Отмечается, что Запад планировал разорить Россию, однако ему это не удалось. Сейчас нефть торгуется выше ценового потолка, а сжиженный природный газ (СПГ) продолжает пользоваться стабильным спросом.

Поэтому в сложившихся условиях аналитики положительно оценивают рост госдолга. Российское правительство финансирует важные проекты, поддерживает различные отрасли и сохраняет социальные программы для населения.