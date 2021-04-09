Россия может нанести болезненный удар по планам США

План президента США Джо Байдена и его администрации по стимулированию экономики на $1,9 трлн может привести к неожиданным последствиям. Об этом сообщает "ПолитРоссия" со ссылкой на аналитиков китайского издания Sohu.

В материале китайского СМИ говорится, что доллар играет важнейшую роль в системе мирового доминирования США. Любой удар по этой валюте будет крайне болезненным для американских властей. При этом "Россия может стать той силой, которая проведёт атаку".

Аналитики отмечают, что РФ уже давно продвигает политику по снижению зависимости от доллара и западных платёжных систем. В частности, в 2014 году была запущена альтернатива SWIFT, сокращены вложения в американские государственные облигации, а часть долларов в международных резервах замещена золотом.

Такие действия позволили России снизить ущерб от западных санкций и защитить финансовую систему. При этом её манёвры с дедолларизацией привлекли внимание других стран, также пострадавших от действий США. Даже Евросоюз задумался о снижении доли доллара во внешнеторговых расчётах.

План Байдена по насыщению экономики деньгами приведёт к ускорению инфляции и в этот момент американская экономика будет уязвима как никогда раньше, что откроет перед РФ и её сторонниками возможность наказать США.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.