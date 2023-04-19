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Смольный выделил 40 миллионов рублей на "услуги по реагированию" в Сети

2:35
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Комитет по информатизации и связи Смольного в рамках госзакупки выделил 40 миллионов рублей на "услуги по реагированию на инциденты в сети". В документах нет конкретики, о каких именно инцидентах идет речь, поэтому деньги из бюджета могут пойти как на восстановление "упавших" госсайтов, так и на закупку ботов, которых чиновники периодически используют в своих целях.

Смольный выделил 40 миллионов рублей на "услуги по реагированию" в Сети

Контракт размещен на сайте госзакупок 17 апреля и предполагает "оказание услуг по мониторингу и реагированию на инциденты информационной безопасности объектов автоматизации Санкт-Петербурга в июне-сентябре 2023 года".

Какие инциденты в сети подразумевает Комитет — исходя из документации к закупке однозначно сказать нельзя. Под эти "услуги" может подпадать закупка ботов или "накрутка" голосов в пользу губернатора Александра Беглова или же проверка работоспособности информационных ресурсов, которые "падают" с завидной регулярностью. По информации СМИ, чаще, чем восстановлением функционирования госсайтов, Смольный занимается именно закупкой ботов.

В начале апреля СМИ сообщали о выделении грантов в размере 10 миллионов рублей на услуги по накрутке ботов для поддержки проектов губернатора Петербурга, что вызвало огромный резонанс в сети. В начале текущей недели появилась информация со ссылкой на сотрудника пресс-службы Смольного о множественных накрутках, которые в администрации губернатора Санкт-Петербурга организовали из-за опросов о появившейся петиции об отставке Беглова. На сегодняшний момент проголосовало более миллиона человек, около 800 тысяч выступили "за".

О масштабных сбоях в цифровых сервисах и на официальных сайтах Смольного было сказано не раз. Только за несколько месяцев 2023 года было зафиксировано два серьезных сбоя в работе систем города. В 2022 году на поддержание работы систем было выделено порядка 3,5 млрд рублей. По словам вице-губернатора Станислава Казарина, в 2023 году будет направлено из городского бюджета еще 15-16 млрд рублей на эти цели.

Несмотря на то, что Смольный выделяет огромные деньги на поддержание работоспособности госсайтов, они продолжают "падать", а на их восстановление уходит в среднем около трех дней.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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