МВД: с 1 июля 2022 года срок оформления паспорта в РФ сократится до пяти дней

С 1 июля 2022 года паспорт гражданина РФ можно будет оформить всего за пять дней. Об этом сообщили в пресс-центре МВД страны.

Норма начнёт распространяться в том числе при введении паспорта с электронным носителем, передаёт ТАСС.

"Паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены", — отметили в Министерстве внутренних дел РФ.

Сейчас паспорт оформляют в течение 10 дней в случае подачи документов по месту жительства, во всех остальных случаях на эту процедуру понадобится порядка 30 дней.

Ранее был модернизирован бланк паспорта. Из него убрали "Личный код". Кроме того, утверждено решение изменить последнюю страницу. Теперь там в доступной форме изложена справочная информация для владельца документа.

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