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Во МХАТе состоится премьера детского спектакля "Пиноккио"

Культура » Театр

23 октября в МХАТ им. М. Горького состоится премьера детского спектакля "Пиноккио". Маленький зритель окажется в атмосфере венецианского карнавала и русского средневекового площадного театра, где актеры обращаются напрямую к зрителю. На входе детей встретят куклы Карабаса-Барабаса, в фойе — волшебные кубики, из которых можно сложить слово ПИНОККИО, а на сцене для них оживет старинная сказка в новой технологичной версии.

Во МХАТе состоится премьера детского спектакля "Пиноккио"

Действие спектакля разворачивается в огромной декорации в виде старинной шарманки, которая превращается то в коморку папы Карло, то в повозку Карабаса-Барабаса, то в таинственный лес, то в подводное царство и, наконец, станет волшебным Театром! Новые видеотехнологии позволили создать для спектакля "Пиноккио" уникальное визуальное решение. В некоторых сценах актеры будут играть между несколькими проекционными сетками — герои постановки окажутся внутри объемного мира 3D.

Спектакль "Пиноккио" — это история о театральном закулисье, но невозможно рассказывать о детском театре без музыки: маленькие зрители услышат отрывки шедевров итальянской оперы — Россини, Пуччини, Верди, Доницетти в исполнении тенора, солиста Большого театра Валерия Макарова и живого оркестра (скрипка, виолончель, домбра, ханг). В спектакле задействованы знаменитые мхатовские шумовые машины. Зрители узнают, как в старинном театре рождается звук — скрипит снег, дует ветер, идет дождь, гремит гром.

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков:

""Пиноккио", "Буратино", "Золотой ключик" — одна из самых любимых детьми историй. Для нас особенный сюжет: когда режиссер Арина Мороз предложила историю про театр в театре, я отозвался сразу. Это не просто детская сказка про плутовского героя, это еще и сказка про поиск театральной правды, счастья, которые человек, не находя в жизни, может найти на сцене и внутри творческого коллектива. Нам пришла мысль связать эту историю с итальянской оперой. При этом амплуа кукол сохраняются с позитивным свойством: в драмтеатре ведь быть куклой — негативная оценка, однако в музыкальном детском театре куклы превращаются в архетипы, и это сразу "подключает" ребенка. Детей нужно вовлекать в театр через красоту и через сюжеты, потому что маленький человек переживает не меньше кризисов, чем взрослый: школьная социализация, отрыв от матери, пубертат. А театр — великий лекарь, он может, моделируя отношения, смоделировать историю, которую ребенку предстоит прожить в жизни. Пиноккио хочется стать человеком, он мечтает стать человеком, но он деревянная кукла, которая в момент кульминации готова жертвовать собой ради друзей, ради счастья близких. Это своеобразная модель героизма, где перед нашими глазами это тесто, это дерево, которое есть в каждом из нас, становится одухотворенным, оно становится духом.

Мало кто знает, что автор нашей русской сказки Алексей Толстой сначала хотел всего лишь перевести с итальянского языка сказку Карло Коллоди "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы". Но так увлекся, что решил написать свою версию. А режиссер Арина Мороз переплела любимую всеми сказку "Буратино" с чудесной историей Карло Коллоди "Пиноккио". Так получился новый детский спектакль, рассказывающий о любви к родителям, о сочувствии, о том, как обманщики могут манипулировать детьми и о дружбе. В котором, конечно же, справедливость торжествует и добро одерживает победу над злом".

Режиссер спектакля Арина Мороз:

"Самое яркое воспоминание моего детства — театр! Спектакли, на которые водила меня мама, книги, которые были в нашем доме, музыка, которую слушали — вот то, что повлияло на меня больше всего. Поэтому я с огромной ответственностью и вдохновением отношусь к постановке детских спектаклей. "Пиноккио" — это ​ история о том, что волнует каждого из нас — и маленького, и большого — история о взрослении, об отношениях с родителями и друзьями, о наших мечтах.​ Спектакль "Пиноккио" — это мой диалог с ребенком. Заряд любви, веры в себя и творческой энергии — вот, что я хочу оставить в его уме, а главное — в сердце".

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Сергей Каргашин
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