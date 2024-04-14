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Как скрыть татуировку с помощью тонального крема: советы для стойкого и полного покрытия

Как перекрыть татуировку косметикой: советы и инструкции

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Иногда может возникнуть желание замаскировать татуировку косметикой. Это может быть поездка к родственникам или нежелание выставлять ее на показ в определенной среде. Но как это сделать правильно? Ниже приведены советы и хитрости от экспертов byrdie.com, которые помогут вам перекрыть тату самостоятельно.

Как перекрыть татуировку косметикой: советы и инструкции
Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo is licensed under public domain

Нанесение базы и коррекция цвета

Первые шаги в маскировке татуировки включают нанесение базы и коррекцию цвета, аналогично нанесению макияжа на лицо. Главное — это использование праймер, особенно если у вас нет специализированной косметики для скрытия татуировок. Он обеспечивает долговечность покрытия.

Нанесение тонального крема

После подготовки кожи и коррекции цвета переходят к основной работе — нанесению тонального крема. Это может быть сценический грим или специализированный крем для маскировки татуировок. Важно использовать продукт с плотным покрытием.

При нанесении тонального крема используйте спонж и наносите его, прижимая, а не втирая. Это обеспечит равномерное и плотное покрытие. 

Повторение процесса

Если после предыдущего шага татуировка все еще видна, не беспокойтесь. Просто нанесите еще один слой тонального крема, а затем закрепите его пудрой. Важно дать каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.

Завершение работы

Когда макияж нанесен, используйте средство для фиксации, чтобы он держался весь день. Это гарантирует, что ваша татуировка останется скрытой до тех пор, пока вы этого не захотите.

Снятие

В конце дня необходимо удалить тональный крем с татуировки. Для этого используют средство для снятия макияжа, а затем мягкую мочалку.

Чем замазать тату? Как замаскировать татуировку бюджетно и быстро | Дарья Дзюба
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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