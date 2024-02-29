Выбор нового автомобиля: без каких 3 опций не обходятся современные водители

Названы три неожиданные опции, которые упрощают управление автомобилем

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

При выборе нового автомобиля опытные водители всегда стремятся найти транспортное средство, которое обладает несколькими ключевыми характеристиками одновременно.

Фото: Unsplash by Jaromír Kavan is licensed under public domain

Желательно, чтобы машина выделялась как привлекательным дизайном, так и мощным двигателем, обеспечивая при этом комфорт во время поездок.

Также важно, чтобы управление автомобилем не вызывало никаких трудностей.

Для этого рекомендуется остановить свой выбор на автомобиле, оснащенном хотя бы одной из следующих функций:

Подогрев руля

Зимой управление автомобилем может быть затруднительным из-за холодных рук. В таких случаях водитель может испытывать трудности с механизмом управления. Однако эту проблему легко решить, если руль оборудован подогревом.

Система автоматического торможения

Автомобили с такой системой реже попадают в дорожные происшествия. Автоматическое торможение способно предотвратить возможные травмы для водителя и пассажиров, а в некоторых случаях даже предотвратить смертельные аварии.

Мониторинг "слепых зон"

Присутствие датчиков, сканирующих пространство, невидимое для водителя, сделает управление автомобилем значительно проще. Эта система предупредит водителя о наличии объектов в "слепых зонах", что снизит риск столкновения с другими автомобилями или препятствиями.