Водителей лишают прав на 1,5 года за обгон машины ДПС

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Обгон не всегда является оптимальным решением для водителя, особенно если речь идет об обгоне автомобиля ДПС. Такие действия могут привести к наложению штрафа или даже лишению водительских прав на 1,5 года. Важно понимать, что при движении патрульного автомобиля без использования мигалок и с установленной для данного участка дороги скоростью, водитель может выполнить обгон, соблюдая правила дорожного движения.

Фото: Wikipedia by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако обгон автомобиля ДПС по встречной полосе с пересечением сплошной линии приведет к составлению протокола о нарушении ПДД. В случае превышения скорости более чем на 20 км/ч во время обгона, водитель может быть оштрафован на сумму 500 рублей, сообщает "Южный автомобиль".

Важно помнить, что в патрульном автомобиле установлена видеокамера, способная фиксировать скорость во время обгона. Если полицейский включил мигалку и сирену, обгон запрещен, и за такое нарушение водителя ожидает штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на 1,5 года.