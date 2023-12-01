Новый этап для Lada: Автоматическая коробка передач будет доступна с марта 2024 года

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов объявил, что продажи автомобилей Lada с автоматической коробкой передач стартуют в марте 2024 года.
В начале июня было объявлено, что в новых моделях Lada будут использоваться вариаторы китайского производства, но подробности об этом не раскрываются.
В настоящее время "АвтоВАЗ" предлагает Lada Vesta с механической коробкой передач в двух модификациях, и новое предложение с автоматической коробкой передач предоставит дополнительные варианты выбора для потребителей.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.