Поступило предложение о снижении срока действия водительских прав для пожилых водителей

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В России существует предложение вдвое сократить срок действия водительских прав для лиц в возрасте 75 лет и старше. Павел Крупник, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, в настоящее время работает над этой инициативой. По мнению Крупника, необходимо сократить срок действия водительских удостоверений для пожилых россиян до пяти лет. Кроме того, депутат считает, что пожилые водители должны чаще проходить медицинские осмотры.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Обеспечение безопасности дорожного движения

Крупник утверждает, что пожилые водители все чаще попадают в аварии из-за быстрого ухудшения общего состояния здоровья. Следовательно, эти стареющие автомобилисты не только подвергают опасности свою жизнь, но и создают угрозу для жизни других граждан. Депутат подчеркивает, что во многих странах реализуются программы, направленные на минимизацию количества пожилых людей на дорогах.

Предлагаемые меры

Согласно предлагаемому законодательству, в России необходимо ввести новые меры по контролю за состоянием здоровья водителей в возрасте 75 лет и старше. Например, срок действия водительских прав для таких лиц может быть сокращен с десяти до пяти лет. Кроме того, пожилые владельцы транспортных средств должны будут проходить дополнительные медицинские обследования для оценки времени реакции и стрессоустойчивости.

Решение проблемы мобильности пожилых людей

В ноябре прошлого года московские власти планировали ввести льготную парковку для пожилых водителей. Сторонники этой инициативы считали, что такая мера позволит пожилым людям не спеша прогуливаться в центральных районах столицы.

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