Вынесен приговор расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову

Суд вынес приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев. Ему удалось избежать пожизненного срока.

Как сообщает ТАСС, Второй Восточный окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам заключения в колонии строгого режима. Отмечается, что в срок отбывания наказания осуждённому зачтут время содержания под стражей с октября 2019 года.

Кроме того, Шамсутдинов должен будет выплатить потерпевшим компенсацию в 9,8 миллионов рублей.

Потерпевшие намерены обжаловать приговор, так как он, по их мнению, слишком мягок. В то же время, сторона защиты напротив, считает приговор слишком суровым.

Осенью 2019 года Рамиль Шамсутдинов застрелил в воинской части Забайкальского края восемь сослуживцев. Ещё несколько человек получили ранения.