Ребёнок упал на рельсы в московском метро

Ребёнок упал на рельсы на одной из станций московского метрополитена. Трагедии удалось избежать благодаря машинисту.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на московский департамент транспорта, инцидент произошёл на станции "Бабушкинская". Мальчик упал на рельсы, это увидел машинист поезда, оперативно среагировал и сумел остановить состав. Затем мужчина обесточил рельс и поднял ребёнка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В движении поездов по станции перебоев и задержек нет.

Отмечается, что машиниста, спасшего ребёнка, наградят.