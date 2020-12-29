На юге России продолжают тушить крупный лесной пожар

В Краснодарском крае огнеборцы продолжают тушить крупный лесной пожар. Пламя удалось локализовать.

Как сообщает издание dg-yug. ru, инцидент произошёл в Туапсинском районе. Пожарные локализовали возгорание на площади 10 гектаров. В тушении задействован транспортный вертолёт КА-32 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. По данным на 16:30 по местному времени, вертолёт сбросил около 55 тонн воды в район очага пожара.

Известно, что в тушении задействованы 106 человек и 15 единиц техники.