На задержанного за распитие алкоголя завели дело за хранение наркотиков

В Самарской области мужчину задержали за распитие алкоголя, а в итоге нашли при нём более килограмма марихуаны.

Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудники Росгвардии патрулировали улицы города Новокуйбышевска и на одной из них задержали мужчину за распитие алкоголя в общественном месте. В ходе личного досмотра при нём был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где пояснил, что растения он собирал за городом для личного употребления.

Экспертиза показала, что в изъятом пакете находилась марихуана, общей массой более килограмма. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Кроме того, на него бвл составлен протокол об административном правонарушении за распитие алкоголя в общественном месте.