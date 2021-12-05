Не вернувшиеся с прогулки: загадка смерти двух японских школьниц

О судьбе многих людей, пропавших без вести, остаётся только гадать. Останки Яшики Мегуми и Наруми Такуми всё же были обнаружены, хоть и через четверть века после их загадочного исчезновения…

Поездка в отель с привидениями

Яшики и Наруми проживали в городе Хими. Обеим к весне 1996 года исполнилось по 19 лет, но они ещё учились в школе или только что окончили её. Когда 5 мая около 21.00 девушки объявили близким, что отправляются на машине Яшики в заброшенный отель Цубоно в соседнем городе Уодзу, те не слишком встревожились, так как считали Яшики и Наруми достаточно взрослыми для того, чтобы путешествовать самостоятельно.

Дело в том, что у японской молодёжи есть традиция под названием Кимодамэси, связанная с испытанием на храбрость. Оно обычно заключается в том, чтобы отправиться ночью в какое-нибудь место, окутанное легендами о сверхъестественном — например, на кладбище или в заброшенное здание, где могут водиться привидения.

Именно таким считалось шестиэтажное здание бывшей гостиницы Цубоно, расположенное в живописной горной местности примерно в 60 километрах к востоку от Хими.

В последний раз девушки вышли на связь около 23:00. Наруми отправила на пейджер одного из своих друзей сообщение: "Мы в Уодзу". Больше вестей от подруг не поступало. Через два дня, когда они не вернулись домой, родители забили тревогу.

Никаких зацепок!

Отель с призраками

Разумеется, первым делом были обследованы окрестности заброшенной гостиницы. Но никаких следов Яшики Мегуми и Наруми Такуми там не обнаружилось. Тогда зону поисков расширили. Но даже осмотр окружающих скал с вертолёта ничего не дал. Ни девушек, ни их автомобиля нигде не было. В конце концов полиция высказала предположение, что школьницы просто сбежали. Но время шло, а они нигде не объявлялись и не давали знать о себе родным. Были предприняты ещё две попытки масштабных поисков от Хими до Уодзу. Безрезультатно…

Между тем слухи о происшествии множились с бешеной скоростью. Люди выдвигали самые различные версии — например, что школьниц похитили бандиты из Северной Кореи или из шайки байкеров босодзоку. Вторая гипотеза казалась более вероятной, так как упомянутая гостиница Цубоно, закрытая в 80-х из-за финансовых проблем, давно уже превратилась в перевалочную базу для байкерских банд.

Странные свидетели

Полиция Японии

Только в 2014 году в местную полицию вдруг обратились трое мужчин, пожелавших остаться анонимными, и рассказали, что в начале мая 1996 года стали свидетелями того, как машина с двумя девушками упала в море в районе популярного у молодёжи парка Кайомару, в порту Фусики, расположенном в 13 километрах от Хими. По словам очевидцев, они заметили в полночь на стоянке чёрный Subaru Vivio, в котором сидели две молодые женщины — одна на водительском сиденье, другая — на пассажирском. Очевидцы хотели подойти к машине и спросить, не требуется ли пассажиркам помощь. Но вдруг у них на глазах автомобиль сдал назад и стал сползать в воду.

Когда свидетелей спросили, почему они в течение 18 лет скрывали эти сведения, те ответили, что были слишком напуганы происшедшим. Возможно, они опасались, что их обвинят в неоказании помощи, или вообще в том, что они стали причиной смерти девушек. В принципе какие-то случайные прохожие могли напасть на путешественниц, и те, пытаясь спастись, могли сорваться в воду. Тем более анонимы заявили, что собирались пообщаться с Яшики и Наруми.

Хотя если предположить, что они причинили подругам какое-то зло (или хотели его причинить), то вряд ли стали бы сообщать полиции о том, что имеют какое-либо отношение к данному случаю.

Так или иначе, этих людей не стали ни в чём обвинять, просто записали их показания. Район порта Фусики обследовали при помощи команды водолазов с металлоискателями, но это не дало результатов, а более эффективные средства не использовались.

Два скелета в автомобиле

Япония

По необъяснимой причине власти ещё в течение шести лет не принимали никаких мер к обнаружению останков школьниц. Лишь в марте 2020 года в порт Фусики был наконец отправлен подъёмный кран. Действительно, на глубине восьми метров был найден автомобиль "Субару", в котором находились два женских скелета и личные вещи девушек, в частности, кредитная карта на имя Яшики Мегуми. Анализ ДНК показал, что это действительно были Яшики Мегуми и Наруми Такуми.

Было установлено, что девушки, скорее всего, возвращались из Уодзу домой в Хими. Но что произошло? Почему они съехали со стоянки в море? Может быть, машина потеряла управление, или всё же подругам грозила какая-то опасность со стороны? Или это вообще было самоубийство?

Увы, из-за долго пребывания тел в воде причину смерти определить не удалось. Так что расследование всё ещё продолжается…

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