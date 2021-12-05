Тела двух российских туристок нашли закопанными в саду на Кипре

Тела двух российских туристок нашли закопанными в саду на Кипре. Они пропали там 17 ноября.

Как сообщает Cyprus Mail, подозреваемого в убийстве задержали еще 10 дней назад. Это 32-летний гражданин Сирии.

Во время допроса он дал признательные показания. Мужчина рассказал, что закопал тела в саду дома отдыха. Там он работал строителем.

Следователи уже провели ДНК-экспертизу.

Две женщины, 33 и 43 лет приехали на Кипр как туристки. Одна из них была там с начала лета, другая приехала в сентябре. Их объявили пропавшими без вести в Ларнаке 17 ноября.

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