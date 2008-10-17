Скарлатина всегда начинается остро, а симптомы "написаны на лице"

Знающему врачу поставить диагноз "скарлатина" довольно легко: слишком яркие симптомы, о которых мы еще расскажем подробнее. А вот обычный человек может серьезно запустить болезнь, безуспешно занимаясь самолечением и считая, что у него ангина, тонзиллит или какое-то кожное заболевание.

Скарлатиной заразиться довольно легко

Если рядом с вами оказался носитель инфекции, который пока даже не подозревает, что болен (инкубационный период болезни может длиться до 12 суток), то воздушно-капельным путем зараза придет и к вам. Кроме того, скарлатина передается через:

продукты питания,

общую посуду,

одежду,

иногда достаточно подержаться за ручку двери, которую перед вами распахнул носитель инфекции.

Поэтому если в доме есть больной скарлатиной, обязательно нужно носить медицинскую маску, чаще мыть руки и полоскать рот антисептическими растворами.

"В переводе с латыни скарлатина — это "пурпурная лихорадка", — говорит педиатр высшей категории Вера Редчиц. — Стрептококк, вызывающий болезнь, вырабатывает ядовитое вещество — эритротоксин, который медики называют "красным токсином". Он не только разрушает красные клетки крови, но и вызывает поражение слизистой носоглотки, выделяя огромное количество яда и отравляя весь организм.

Симптомы скарлатины

Скарлатина всегда начинается остро: с резкого подъёма температуры — до 39°, сильной боли в горле и появления сыпи, которая буквально за несколько часов покрывает всё тело. На покрасневшей коже появляется множество ещё более красных точек. При этом сама кожа становится очень сухой и при прикосновении напоминает наждачную бумагу.

Состояние горла врачи характеризуют выражением "пылающий зев":

ярко-красная воспалённая слизистая,

гнойные налёты на нёбных миндалинах,

малиновый язык с резко увеличенными сосочками.

Сомнений с диагнозом при скарлатине не возникает. Болезнь, что называется, написана на лице — на фоне багрово-красных щёк выделяется бледный, свободный от сыпи носогубный треугольник. Сыпь и другие симптомы скарлатины держатся 3-4 дня. Затем кожа бледнеет и начинает шелушиться.

Скарлатина быстро "сдаётся" антибиотикам, но...

Дети болеют скарлатиной чаще взрослых по той причине, что последние в течение жизни контактируют с большим количеством микробов (в том числе со стрептококками) и приобретают естественный иммунитет к болезни.

Еще в 50-е годы прошлого века скарлатина считалась смертельно опасным заболеванием, но после появления антибиотиков перешла в разряд сравнительно легких недугов. Стрептококк, вызывающий болезнь оказался очень чувствительным к новым лекарствам, и уже через 24 часа после начала лечения состояние больного начинает заметно улучшаться.

Антибиотики

Несмотря на это, принимать антибиотики следует не менее семи дней. Нужно пролечиться до конца. Многие сердобольные мамы, видя, что ребёнку стало лучше, перестают давать ему лекарства и тем самым совершают большую ошибку — возбудитель болезни в организме остаётся плюс приобретает устойчивость к лекарствам, и при рецидиве скарлатины уже понадобятся "ударные дозы".

В подавляющем большинстве случаев при скарлатине не нужно ложиться в больницу, и больные лечатся дома. В первую неделю рекомендуется соблюдать молочно-растительную диету и пить как можно больше жидкости (лучше всего клюквенный морс, отвар шиповника, чай с лимоном, компот из сухофруктов) — она помогает выводить токсины из организма. При правильном лечении больной выздоравливает за 7-10 дней. Однако на полное восстановление обычно уходит не меньше трёх недель — и на этот срок общение с окружающими лучше свести до минимума.

Скарлатина способна дать осложнения

Но скарлатина способна дать осложнения, такие как:

гнойное воспаление среднего уха,

воспаление лимфатических узлов,

стоматит,

аллергическое заболевание почек — нефрит, артрит, аллергический миокардит.

Порой эти заболевания становятся хроническими и ещё долгое время отравляют жизнь человека. Очень важно вовремя заметить неполадки в своём организме и сообщить о них врачу.

Обычно осложнения возникают, когда больной уверен, что самое худшее позади, и возвращается к привычному образу жизни. Вот почему так важно отсидеться дома положенный срок и набраться сил, а перед выпиской сдать анализы крови и мочи, чтобы убедиться, что организм полностью оправился после болезни.

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