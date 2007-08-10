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Автор Петр Дерябин

Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология

Представьте, отзвучал марш Мендельсона, закончился медовый месяц, и молодая пара решила выполнить долг перед природой и страной — родить ребенка. И вдруг выясняется, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа — отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости? 

Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?

Суть резус-конфликта

"Опасения оправданы, но сильно преувеличены, — считает специалист по реконструктивной эндокринологии, кандидат медицинских наук Маргарита Аншина. — Для начала давайте разберемся в сути резус-конфликта, а для этого обратимся к генетике.

При зачатии происходит слияние женской и мужской половых клеток — яйцеклетки и сперматозоида. Каждая из них несет 23 пары хромосом, состоящих из генов — единиц наследственной информации, каждая из которых отвечает за определенный признак:

  • цвет глаз,
  • форму ушей,
  • форму носа.

В том числе, и за резус-фактор.

Природой так устроено, что одни гены более сильные (доминантные), а другие, отвечающие за тот же признак, более слабые (рецессивные). При слиянии половых клеток в момент оплодотворения, сходятся два гена, отвечающих за один и тот же признак, но у потомства проявятся черты сильнейшего из них.

Известно, что ген, отвечающий за наличие резус-фактора ("резус положительный ген", Rh +), является доминантным, а ген, отвечающий за его отсутствие ("резус отрицательный ген", Rh -) — рецессивным. При сочетании двух Rh + генов или одного Rh + и одного Rh — гена, ребенок появится на свет резус-положительным.

Но при сочетании двух рецессивных генов, человек родится резус-отрицательным. Это довольно редкое явление, и потому на свете резус-отрицательных людей насчитывается не более 15% популяции.

Иммунитет вырабатывается стойкий — на всю жизнь

На практике, если в организм резус-отрицательного человека попадает кровь резус-положительного, то первый начинает вырабатывать к резус-фактору антитела, так же, как если бы иммунная система начала бороться с появившейся инфекцией. При этом иммунитет вырабатывается очень стойкий — на всю жизнь.

Если же резус-отрицательному человеку повторно перельют резус-положительную кровь, иммунный ответ организма будет настолько мощным, что разовьется резус-конфликт, который может иметь самые серьезные последствия вплоть до смертельного исхода.

Когда резус-отрицательная женщина впервые беременна резус-положительным ребенком, происходит постепенная иммунизация ее организма, но исход беременности при должном наблюдении благоприятный. Если же она забеременеет второй раз, вот тогда ее организм ответит сильнейшей иммунной атакой на плод.

Беременность
Беременность

В этом случае возможны осложнения в виде выкидыша, рождения ребенка с тяжелой желтухой и тому подобное. Но это лишь при вторых родах. С первым ребенком все будет в порядке. Если же жена резус-положительная, а муж нет, резус-конфликта у них быть вообще не должно. Так что резус-фактор далеко не всегда является фактором риска".

Резус-конфликт возможен:

  • при повторном переливании резус-положительной крови резус-отрицательному человеку;
  • при повторной беременности у резус-отрицательной женщины от резус-положительного мужчины, независимо от того чем закончилась первая беременность;
  • при первой беременности у резус-отрицательной женщины от резус-положительного мужчины, если раньше ей переливали кровь от резус-положительного донора.

Резус-конфликт невозможен:

  • при переливании резус-отрицательной крови резус-положительным людям;
  • при беременности у резус-положительной женщины от резус-отрицательного мужчины;
  • при беременности у резус-отрицательной женщины от резус-отрицательного мужчины и отсутствии в прошлом переливания ей резус-положительной крови.

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Резус-конфликт при беременности
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы роды плод ребенок конфликт иммунитет беременность переливание крови резус-фактор отрицательный
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