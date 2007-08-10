Представьте, отзвучал марш Мендельсона, закончился медовый месяц, и молодая пара решила выполнить долг перед природой и страной — родить ребенка. И вдруг выясняется, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа — отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?
"Опасения оправданы, но сильно преувеличены, — считает специалист по реконструктивной эндокринологии, кандидат медицинских наук Маргарита Аншина. — Для начала давайте разберемся в сути резус-конфликта, а для этого обратимся к генетике.
При зачатии происходит слияние женской и мужской половых клеток — яйцеклетки и сперматозоида. Каждая из них несет 23 пары хромосом, состоящих из генов — единиц наследственной информации, каждая из которых отвечает за определенный признак:
В том числе, и за резус-фактор.
Природой так устроено, что одни гены более сильные (доминантные), а другие, отвечающие за тот же признак, более слабые (рецессивные). При слиянии половых клеток в момент оплодотворения, сходятся два гена, отвечающих за один и тот же признак, но у потомства проявятся черты сильнейшего из них.
Известно, что ген, отвечающий за наличие резус-фактора ("резус положительный ген", Rh +), является доминантным, а ген, отвечающий за его отсутствие ("резус отрицательный ген", Rh -) — рецессивным. При сочетании двух Rh + генов или одного Rh + и одного Rh — гена, ребенок появится на свет резус-положительным.
Но при сочетании двух рецессивных генов, человек родится резус-отрицательным. Это довольно редкое явление, и потому на свете резус-отрицательных людей насчитывается не более 15% популяции.
На практике, если в организм резус-отрицательного человека попадает кровь резус-положительного, то первый начинает вырабатывать к резус-фактору антитела, так же, как если бы иммунная система начала бороться с появившейся инфекцией. При этом иммунитет вырабатывается очень стойкий — на всю жизнь.
Если же резус-отрицательному человеку повторно перельют резус-положительную кровь, иммунный ответ организма будет настолько мощным, что разовьется резус-конфликт, который может иметь самые серьезные последствия вплоть до смертельного исхода.
Когда резус-отрицательная женщина впервые беременна резус-положительным ребенком, происходит постепенная иммунизация ее организма, но исход беременности при должном наблюдении благоприятный. Если же она забеременеет второй раз, вот тогда ее организм ответит сильнейшей иммунной атакой на плод.
В этом случае возможны осложнения в виде выкидыша, рождения ребенка с тяжелой желтухой и тому подобное. Но это лишь при вторых родах. С первым ребенком все будет в порядке. Если же жена резус-положительная, а муж нет, резус-конфликта у них быть вообще не должно. Так что резус-фактор далеко не всегда является фактором риска".
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