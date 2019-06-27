В чем заключаются полезные свойства миндального масла?

Очень давно миндальное масло известно как прекрасное средство для красоты и здоровья. Люди давно знают о его полезных свойствах: существует информация о том, что миндальное масло используют около семи тысяч лет. На что оно способно?



Секреты красоты: натуральные косметические масла

Секрет состоит в том, что это масло отличается высоким содержанием линолевой кислоты, олеиновой кислоты, витаминов A, F, E, B2, магния, фосфора, цинка, каротинов и др. Вместе с этим масло миндаля можно использовать для самых разных целей. Мы расскажем о некоторых способах.

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Для век.

Несмотря на то, что это масло, текстура его легка. Оно не вызывает отечности, а значит, его можно использовать даже для кожи век. Масло поможет разгладить морщины вокруг глаз.

Антивозрастное средство.

Большое количество витамина Е является причиной, по которой миндальное масло можно назвать альтернативой кремам, которые борются с морщинами. Миндальное масло выравнивает кожу лица, обеспечивает упругость, тонус, делает овал лица четким, а цвет лица — более свежим.

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Для рук.

В этом случае главную роль играет витамин А. Благодаря этому компоненту миндальное масло увлажняет кожу, а также обеспечивает защиту от отрицательного воздействия окружающей среды и вредных веществ, содержащихся в моющих средствах.

Для проблемной кожи.

Миндальное масло обладает антибактериальным эффектом, который дает витамин F. Точечное нанесение масла на ночь обеспечит избавление от прыщей уже к утру.

Ускорение роста волос.

Также можно массировать с миндальным маслом корни волос. Такую процедуру можно осуществлять до трех раз в неделю. Таким образом рост волос может ускориться в два раза.

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Ожоги.

Благодаря тому, что это масло дает хорошее увлажнение, а также успокаивает и снимает покраснение, его можно использовать как средство от ожогов. Это касается как бытовых ситуаций, так и обгорания на солнце.

Очищение кожи.

Легкость, о которой мы уже говорили, а также способность быстро впитываться в кожу — характеристики, присущие миндальному маслу. Оно прекрасно удаляет макияж, и даже водостойкий!

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Против целлюлита.

Массаж кожи с миндальным маслом поспособствует тому, чтобы поверхность кожи стала более ровной, вернет эластичность и т. д. Растяжки также могут исчезнуть под действием миндального масла.

Чтобы похудеть.

Употребление миндального масла в количестве одной столовой ложки в день хорошо влияет на организм: очищает кишечник от шлаков, улучшает пищеварение.

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Фото: vritmevremeni. ru