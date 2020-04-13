Наше государство — устойчиво, но обречено на отставание

Какие основания у Президента Путина воспринимать и объявлять всех бизнесменов поголовно жуликами? Когда будут сажать всех, согласно этого определения? Почему бы тогда Президенту честно и последовательно не запретить предпринимательство вообще? Почему государство силовиков пьет кровь всего народа? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru беседовали председатель совета директоров "Правда.Ру" Вадим Горшенин и профессор Высшей школы экономики, эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский.

Вся суть поправок в Конституцию // Отвечает доктор юридических наук

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К чему столько лишних слов в Конституцию

Команда президента ничего не сделала для развития страны

— Илья Георгиевич, как вы оцениваете заявление президента, что у него есть основания воспринимать бизнесменов как жуликов по определению?

— Он адресовал его к какой-то части все-таки, надеюсь… На самом деле именно малый и средний бизнес — это именно та общественная сила, которая двигает экономику вперед. Я это точно знаю, поскольку выслушал массу жалоб, пока был в президентском совете по правам человека.

Не эти короли госзаказов, которые снимают сливки с нефти и потом строят дороги и мосты, являются основой для развития.

Нет, не они, а те, которые делают малые и средние предприятия. Те, кто открывают автомастерские. Те, кто открывают сначала киоски, потом магазины, потом сети магазинов.

И я удивился, что у нас президент, оказывается, возмущен тем, что малый бизнес — это же, говорит, только торговля. Так все начинается с торговли. Это — такая логика развития и концентрации бизнеса. Тут нельзя ничего сделать.

У нас огромное силовое лобби, авторитарный режим и застой

Просто им мешать нельзя. Не нужно угнетать их. Но суть этого вопроса в том, что у нас — огромное силовое лобби.

Главная особенность нашего режима — неограниченная власть одного человека. Такой авторитарный режим. Но при этом есть более или менее свободная медиа-среда.

Вот вы — ее часть. И это нас отличает от ситуации 40-50-летней давности.

Застой у нас есть. И фактически медиасреда выполняет основные функции госорганов — контрольные функции. А вы выполняете, потому что Счетная палата — очень осторожная и робкая. Она назначена президентом. Дума и Совет федерации — смешно, какие они выполняют контрольные функции. Поэтому именно медиаресурсы разоблачают, выявляют, хватают за руку.

— Но раньше все обязаны были отвечать, реагировать на публикации, если в них говорилось о нарушении, тем более о преступлении. А сейчас на это часто вообще не обращают никакого внимания.

— Тем не менее медиасреда — все-таки новая. И это — единственное, что сейчас осталось в обществе самое живое.

— Работающее.

— И работающее. Но что должно в государстве прежде всего включиться? За счет чего складывается положение, что некуда обращаться?

Суды полностью подчинены силовым структурам. Суды стали фактически частью административной власти. Это — серьезная беда.

Предпринимателю некуда сунуться. Если он будет судиться с таможней, с налоговым, не дай Бог, с полицией в уголовном деле, все бесполезно.

Бюрократическая вертикаль высасывает деньги и живёт для себя

Еще лет двенадцать назад с таможней можно было судиться и даже выиграть у нее. Сейчас все — это кончилось. Создалась такая государственная бюрократическая колонна, вертикаль, куда впаяны все основные функциональные органы. И у нее — свой интерес. Они вбирают деньги, высасывают. Они себе установили гигантские зарплаты и живут для себя.

Выполнение каких-то функций идет. Платят пенсии, например. Я по закону могу обратиться в государственную страховую поликлинику, но я не обращаюсь туда. Если мне нужно сделать рентген легких, у меня пока еще есть лишние полторы тысячи, я иду в "Медси", делаю там рентген, потому что в государственную идти бесполезно. И так далее. И во всем сложилась такая ситуация…

— При сращивании в последние годы судебной системы с силовым блоком, предприниматель стал абсолютно беззащитен перед любыми надзорными органами. А сейчас вообще вся власть централизуется полностью. Станет ли при такой концентрации власти государство более устойчиво?

— Устойчиво оно будет. Просто оно будет, на мой взгляд, не очень эффективно. Что значит эффективно? Это когда суд защищает какого-то человека независимо от того, что говорит и требует прокурор.

— Обратился он на прямую линию к президенту или нет. Суд сам понимает, что нужно это сделать.

— Ну да. Просто есть множество ситуаций, когда человек, обладающий собственностью, если у него есть производство или торговля, для них суды особенно важны.

Для простых физических лиц, наемных работников обращение в суд — редкий случай. И то — потому что лучше не обращаться, не попадать туда. Но для предпринимателя — это нормальная часть экономической жизни. Но теперь это — бесполезно, без толку. Судиться не имеет никакого смысла.

Государство устойчиво. Оно может вот в таком виде существовать? Да, может. В советское время было еще более неуклюжее, тяжелое государство. Я напомню, все-таки главной его особенностью по сравнению с нынешним был запрет предпринимательства. Частное предпринимательство было запрещено. Но можно и так.

Просто мы будем все время отставать постепенно. А умные, нетерпеливые, наиболее энергичные люди уезжают.

Будет продолжаться такая постоянная тихая утечка, незаметная, но потом она скажется. Как в 1980-е годы лучшие математики и физики потихоньку все уехали. И в результате государство и вся единая нация слабеет и отстает. Это — как кровь из вены вытекает.

В целом наша страна потеряла очень многое за последние 70-80 лет. Если представить в виде физического человеческого тела нацию, то много крови вытекло. Если вскрыть вену и выпустить литр-два крови, потом она восстановится. Люди рожают, как-то восстанавливаются. Но это — тяжелейшая потеря. И с каждым разом восстанавливаться все сложней. И оказывается, что в итоге — уже невосполнимая потеря. Мы сейчас уже чувствуем нехватку инженеров, технологов, физиков, химиков… И если государстве себя так ведет, то все это будет усугубляться.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев