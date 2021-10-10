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Автор Игорь Буккер

Убийство трёх студенток в Гае: следствие сработало профессионально

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Насколько профессионально расследовали в Оренбургской области убийство трёх студенток, почему сейчас участилось количество рецидивов и как можно снизить объём таких преступлений, рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

Убийство трёх студенток в Гае: следствие сработало профессионально

Опасность рецидива

— Дмитрий, в Оренбургской области произошло убийство трёх девушек. Вроде преступник задержан. Насколько следствие проведено грамотно?

— Задержан не преступник — преступником человека может объявить только суд. Задержан подозреваемый, и сейчас предстоят:

  • следствие,
  • экспертизы,
  • судебный процесс.

Это всё может растянуться на год и больше.

Следствие сработало хорошо. Первоначально подозревали других людей, но, к счастью, они не успели претерпеть неприятных последствий, ведь бывает, что, к сожалению, в любой стране люди месяцами сидят в тюрьме по ошибочным обвинениям. Но здесь было бесспорное алиби.

Внешне, по крайней мере (я же не участник процесса), следствие сработало профессионально.

То есть поиск подозреваемого не затянулся на месяцы, годы, ведь очень сложно раскрыть преступление не по горячим следам, когда доказательства уже уничтожаются, подозреваемый может скрыться.

— Подозреваемый совершил до этого ещё одно убийство. Насколько часто такой рецидив происходит?

— Процент рецидива, к сожалению, достаточно высок, и он сейчас выше, чем в советское время, потому что нет программы реабилитации осуждённых. Как правило, рецидивы происходят по банальным причинам. Человек просто не может:

  • найти себя в жизни,
  • устроиться на работу,
  • найти источник дохода.

Тогда он вынужден идти на новое преступление.

В советское время заключённые прилично зарабатывали (если сравнивать с нынешними временами), они возмещали таким образом ущерб и откладывали что-то себе. То есть когда человек выходил, у него была значимая сумма на обустройство, давали ему жильё, устраивали на работу, то есть делали всё, чтобы он не десоциализировался. А сейчас, когда он вышел, за ним надзирают как за преступником, но не более того, следят, чтобы он не причинил вред обществу или гражданам. Но как можно человека реально проконтролировать двадцать четыре часа в сутки?

То есть проблема реабилитации, возвращения в нормальную жизнь осуждённых стоит очень остро.

Плюс, если человек просидел длительное время в местах лишения свободы, он может просто проникнуться традициями, нравами, соответствующими понятиями и, попав туда случайно, может выйти уже закоренелым асоциальным элементом. Особенно сейчас.

Угроза для общества

— Дмитрий, в Подмосковье был задержан маньяк, который насиловал девушек, они от него рожали. Когда он вышел, его стали приглашать СМИ за деньги. Это тоже своеобразная реабилитация?

— Если вы про Мохова, то это вообще не лезет ни в какие ворота. Это просто чудовищно, и пусть это останется на совести журналистов, которые этим занимались.

Но тут есть ещё проблема: сейчас бывают случаи, когда выпускают людей психически больных, которые совершали преступления, в том числе на сексуальной почве, и они недостаточно вылечились.

Система психиатрической помощи и психиатрического надзора тоже в большой степени разрушена. Выходит человек и совершает, будучи недолеченным, новые преступления, в том числе убийства.

То есть проблема, ещё раз подчеркну, реабилитации вышедших из мест лишения свободы существует очень остро, даже для обычных граждан. А если ещё человек страдает психическими заболеваниями (к сожалению, в этой среде такое бывает очень часто), то он представляет прямую угрозу:

  • для себя,
  • общества.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Михайлов
Темы дмитрий аграновский оренбургская область
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