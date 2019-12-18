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Злата Кузнецова

Манчкин: очаровательная кошка-такса

Зоосфера » Кошки

Манчкин — редкая порода кошек, которая в нашей стране не является распространенной.

Манчкин: очаровательная кошка-такса

Порода стала известна в 1983 году в Америке, когда Сандра Хоченедел взяла к себе домой кошку с короткими лапками. Изначально девушка подумала, что кошка больна, из-за ее внешнего вида. Когда кошка окатилась, она принесла таких же котят, они были здоровыми, чувствовали себя хорошо. Порода получила название манчкин.

Стоит сказать, что порода появилась не благодаря селекции, а вследствие мутации. Порода была признана официально в 1991 году, название кошки было взято из книги "Волшебник страны Оз". Данное имя носили человечки, проживающие в Голубой стране. Благодаря манчкин появились такие породы, как:

  • Наполеон,
  • Бамбино и другие.

Популярность кошка получила, когда появилась на обложке World Street Journal в 1995. В России манчкин появился в 2001-м.

Особенности котов породы манчкин

  • Кошка миниатюрная, считается самой крошечной породой на планете, весит от двух до четырех килограммов.
  • Голова кошки клинообразная с плоским лбом, у нее есть скулы, которые больше заметны у самцов.
  • Уши кошки широко расправлены, они небольшие, на кончиках сужаются, иногда присутствуют кисточки.
  • Глаза имеют миндалевидную форму.
  • Шея манчкин короткая и крепкая. Шерсть бывает как длинная, так и короткая.
  • Лапы породы имеют разную классификацию, они бывают короткими, стандартными и экстремально короткими.

Кошки дружелюбные, имеют хороший характер. Они отлично ладят с хозяевами и детьми. С последними обожают играть. Кошка прекрасно сходится с людьми и другими животными.

Коты породы манчкин

  • обожают изучать мир,
  • быстро бегают,
  • громко топают.

Кошку можно сравнить с хорьком, потому что оба быстрые. Стоит отметить, что кошка не портит вещи в доме.

Манчкин чувствует настроение хозяина, кошка способна повторят привычки хозяина. Кошка данной породы обожает гулять на поводке и путешествовать. Не бойтесь брать кота с собой в поездки, потому что он хорошо переносит перемещения, к новому месту привыкает быстро.

Отличительной чертой кошки является то, что она может долго сидеть на задних лапах, опираясь на хвост, передние лапы складывает, чем становиться похоже на кенгуру.

Кошка любит прятать мелкие вещи, поэтому советуем их убирать подальше. Для питомца потребуется купить специальный домик, чтобы она могла его оборудовать.

Питание для кошек породы мачкин

Данная порода любит поесть, поэтому иногда кошка имеет проблемы с лишним весом. Покупайте для кошки корма высокого качества, где много мяса, избегайте в корме консервантов. Кормите ее:

  • говядиной,
  • индейкой,
  • печенью.

Исключите копчености. Всегда наливайте свежую воду.

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Автор Злата Кузнецова
Злата Кузнецова — журналист, филолог, внештатный корреспондент Правды.Ру
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