Какие витамины давать кошке?

Домашним любимцам необходимо правильно питание, а также своевременное употребление витаминно-минеральных комплексов. Недостаток нужных витаминов и минералов приводит к болезням, лежачему образу жизни, сокращает жизнь кошки.

На сегодняшний день существует огромное количество витаминных комплексов для животных, в частности кошек. Чтобы все хорошо понять и выбрать нужные витамины, следует разобрать в данном вопросе поподробнее.

В первую очередь хозяева должны позаботиться о правильной работе внутренних органов. Кошка, принимающая регулярно витамины имеет правильный обмен веществ, крепкие мышцы, гладкую и блестящую шерсть, выносливую иммунную систему, а также мощную восприимчивость к разного рода заболеваниям. Особенно важно то, что витамины помогают снизить риск появления злокачественной опухоли, заболевания печени и желудочно-кишечного тракта, развивают восприимчивость к инфекциям.

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При отсутствии витаминов в питании, кошка может получить нарушение функционирования организма, такие болезни, как гиповитаминоз и авитаминоз, которые лечатся очень долго.

Если вы закормите любимицу витамина, начнется гипервитаминоз, не менее сильное заболевание, лечится также долго.

Витамины действуют на кошачий организм также, как на человеческий. Предлагаем разобраться, какие и для чего витамины нужны кошкам.

Группа А

Кошачий организм не производит, как собачий, витамин А из каротина, в связи с этим, кошки получают его из запасов, находящихся в печени. Это условие стоит помнить при выборе добавок к рациону. Необходимо покупать только марочные витамины, так как их качество намного лучше. При избытке витамина А, у кошки возникает слабость в мышцах и костные отклонения. Не волнуйтесь, избыток возникает при приеме больших доз в течение нескольких месяцев.

Группа В

Витамины группы В необходимы для хорошего пищеварения, координации и активности питомца. При нехватке витаминов данной группы, животное чувствует слабость и вялость.

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Группа С

В ветеринарной практики, долгое время витамин С применялся в качестве лекарства от кошачьей лейкемии и профилактическим средством мочеполовых инфекций. Сейчас данный витамин активно применяется в питании котят, беременных, кормящих кошек. Также он выводит из организма токсичные вещества.

Группа D

Данный витамин необходим котятам для формирования костей, нервных тканей и правильного развития мышечной массы. Взрослым кошкам он нужен в меньших дозах, в основном для поддержания и удержания кальция в почках. Естественным путем, витамин D кошка получается также, как человек - от солнечных лучей и приема пищи из рыбы, печени.

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Группа Е

Функции этого витамина до конца не изучены, но известно влияние на клеточное дыхание и жировой обмен. В ветеринарной практике были случаи гиповитаминоза. При недостатке витамина у кошки происходит отмирание клеток составляющих ткани костей, мышц, сердца, печени, нервов, семенников, яичников. Также происходит кровотечение и разрушение в кишечнике, поражаются глаза.

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