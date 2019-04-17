Черепаха в доме: не заводите двух самцов — будут драки

2:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

В последнее время многие люди стали заводить в качестве домашнего любимца черепах. И прежде чем решиться на столь ответственный шаг, предлагаем вам ознакомиться с тем, что необходимо для экзотического животного. На самом деле нет ничего сложного в уходе и содержании черепах, но необходимо серьезно отнестись к процессу, ведь от этого будет зависть, как самочувствие, так и комфорт вашего будущего питомца.

Советы по выбору черепахи

Далеко не каждый из видов подходит для проживания в квартире (да и в доме тоже), поэтому убедитесь, что та черепаха, которую вы выбрали, сможет жить у вас. Совет номер два, черепахи имеют различное строение и от этого зависят и меняются условия ухода за ними. Третий совет: не селите вместе рептилий разных размеров и возрастов, а также двух самцов вместе — будут драки.

Уход

Итак, черепаха, ну или несколько питомцев оказались у вас в доме, что же им необходимо? В первую очередь — дом, а вот какой, зависит от выбранного вида (сухопутная это или водная черепаха).

Водной черепахе необходим аквариум, лучше сразу брать большой (черепаха ведь будет расти) в этом аквариуме должна быть возвышенность, т. к. изредка они выходят на поверхность суши. Важно, чтобы питомец смог запросто на нее забраться. Ну и, конечно, этот аквариум необходимо чистить и менять воду. Нужно поставить в аквариуме систему нагрева воды (черепахи не умеют регулировать свою температуру тела).

Сухопутной черепахе нужен просторный вольер или террариум. На дно желательно насыпать немного твердого грунта, положите мох или сухую траву. Периодически подстилку нужно менять. Необходимо установить ультрафиолетовую лампу, т. к. это помогает им правильно развиваться, под ультрафиолетом он должен находиться 2-3 часа в сутки.

Чем они питаются?

Водные черепахи питаются животной пищей, а сухопутные — растительной. Давайте своему питомцу свежие листья салата, отварное и сырое мясо (опять же все зависит от вида), различные витамины и костную муку. Смотрите, чтобы в миске не оставалось еды.

Ещё немного полезной информации:

Следите за своими любимцами на свободе, чтобы никуда не уползали, ведь без воды и еды они погибнут. Если питомец маленького размера, а вы выпустили его погулять по дому, ходите аккуратно, чтобы случайно не наступить (а лучше привяжите к нему воздушный шарик, так вы всегда будете в курсе, где он). От малейшего сквозняка в квартире черепаха может простудиться

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