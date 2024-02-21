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Петр Ермилин
В ЕС порадовались появлению в Европе "эффекта Трампа"

В Европе заявили, что ЕС захватил "эффект Трампа"

5:49
Мир

Если  удастся предотвратить "катастрофу" на президентских выборах в США в этом году, администрация Байдена, занимающая второй срок, сможет рассчитывать на гораздо лучшего партнера в Европе благодаря мобилизующему эффекту кандидатуры Дональда Трампа, пишет директор Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Опасность "эффекта Трампа" Леонард изложил в своем новом материале для аналитического центра.

В Европе заявили, что ЕС захватил "эффект Трампа"
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
  • Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Не в первый раз центральной фигурой Мюнхенской конференции по безопасности в этом году был кто-то, кто не присутствовал на ней. В этом году настала очередь Дональда Трампа.

Как и большинство участников этого ежегодного "Давоса в сфере обороны", я отчаянно надеюсь, что предполагаемый кандидат от республиканцев навсегда останется бывшим президентом. Это не только из сочувствия к моим американским друзьям, которые видят в нем опасность для будущего своей республики, но и потому, что я опасаюсь того, что он может сделать с мировым порядком. Тем не менее, как европеец, я в некоторой степени благодарен за существование Трампа. Даже если он проиграет выборы в ноябре этого года, в конечном итоге он может стать невольным спасителем европейского проекта. Он заставил европейцев, наконец, переосмыслить основные предположения, которые мешали им в отношении конфликта на Украине, собственной обороны Европы и европейского политического единства.

Поскольку второй год конфликта в Украине подходит к концу, и конца ей не видно, кандидатура Трампа фокусирует умы европейцев на том, что может повлечь за собой победа или поражение. Идеальным результатом для всех является возвращение Украине всей ее территории [...] По мере того, как война на истощение продолжается, все меньше и меньше смысла рассматривать этот вопрос только в территориальных терминах.

В конце концов, еще большей угрозой для Украины, чем территориальные потери, был бы мирный план Трампа, который одновременно уступает территорию и демилитаризирует страну, тем самым обрекая ее на опасное состояние нейтралитета. Европейцы начинают осознавать тот факт, что Украина может реализовать свои европейские и западные амбиции только путем двойного вступления в НАТО и Европейский союз. 

Трамп также невольно придал остроту продолжающимся европейским дебатам об обороне и безопасности. Буквально на этой неделе в Мюнхене премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала передать украинцам "всю артиллерию" своей страны. В более широком смысле, европейцы уже оказывают Украине больше помощи (военной и иной), чем Соединенные Штаты. В преддверии июльского саммита НАТО в Вашингтоне 20 из 22 стран-членов Североатлантического альянса (включая Германию) находятся на пути к тому, чтобы тратить на оборону не менее 2% своего ВВП.

Правда, большая часть этого сдвига является результатом реваншизма Путина. Но недавние комментарии Трампа, призывающие русских “делать все, что они, черт возьми, хотят” с членами НАТО, которые отказываются “платить”, повысили ставку. Европейцы должны не только больше инвестировать, но и изменить способ расходования денег, не в последнюю очередь путем преодоления старых психологических разногласий между НАТО и ЕС.

Но, возможно, самым большим вкладом Трампа было политическое единство Европы. После того, как он был избран в 2016 году, многие опасались усиления "нелиберального интернационала", который привел бы крайне правые популистские партии в Европе к тесному сближению с Белым домом Трампа и Кремлем. Но если Трамп будет избран во второй раз, опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям, показывает, что его не будут с энтузиазмом приветствовать в большинстве европейских стран, включая даже Венгрию.

Одним из поразительных последствий войны (и Брексита) является изменение позиции многих правых партий. Наиболее примечательно, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони осторожно отошла от своего прежнего евроскептицизма и взяла за правило разорвать все связи Италии с Россией. В Польше возвращение Дональда Туска на пост премьер-министра объединило традиционно скептически настроенный электорат, поддерживающий идею более сплоченной геополитической Европы. Июньские выборы в Европейский парламент вполне могут привести к резкому повороту вправо; но во многих странах угроза Трампа может мобилизовать избирателей и помочь кандидатам, которые выступают за европейский суверенитет.

И эта динамика не ограничивается ЕС. Соединенное Королевство, вероятно, изберет новое правительство до конца года. В Мюнхене впечатляющий теневой министр иностранных дел Лейбористской партии Дэвид Лэмми ясно дал понять, что он будет настойчиво добиваться максимально тесных отношений с европейцами по вопросам безопасности и обороны.

Но никто не подытожил эффект Трампа лучше, чем (уходящий в отставку) премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который умолял европейцев "перестать ныть и причитать по поводу Трампа" и начать концентрироваться на том, чтобы взять себя в руки. Учитывая долгосрочную траекторию внутренней политики США, европейцам придется сделать это в любом случае, независимо от того, кто победит в ноябре этого года.

Если на этот раз катастрофу удастся предотвратить, администрация Байдена на второй срок может рассчитывать на гораздо лучшего партнера в Европе. Как отмечают многие американские обозреватели, Трамп является одновременно самой большой угрозой американской демократии и самым мощным средством мобилизации избирателей Демократической партии. Это рискованный бизнес, но есть шанс, что эффект Трампа может сделать трансатлантический порядок сильнее, чем он был в течение длительного времени.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато евросоюз дональд трамп
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