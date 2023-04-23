Экономист: США дали отмашку на смену власти в Грузии

4:19 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Грузия

Протесты в Грузии начались из-за закона об иноагентах. Несмотря на отзыв законопроекта, уличные беспорядки продолжаются. Кто их организовал и почему США хотят совершить переворот в Грузии, рассказал президент Фонда единения русского и грузинского народов, президент Конгресса национальных объединений России, д. э. н., профессор Владимир Хомерики.

— Владимир Кириллович, почему отзыв законопроекта об иноагентах не остановил протесты в Грузии?

— Потому что это не было целью протестующих. Оппозиция купленная, выполняет задания, которые ей дают. Закон об иноагентах вообще-то смешной. Сами оппозиционеры заявляют, что главная их цель — это сменить власть, дорваться до власти и быть марионеткой тех, кто оплачивает их деятельность.

Ведь оппозиция сегодня — это выкормыши Михаила Саакашвили, которые учились в США. Все беды от этого.

А закон абсолютно нормальный, который придуман Штатами еще в 1938 году, он в Грузии предлагался в более мягком выражении. Оппозиция испугалась, что закон будет принят, и тогда всем станет ясно, кто и зачем их финансирует. И станет ясно, что Россия не финансирует оппозицию. Конечно, это не нужно США. Их цель — совершить очередной переворот, потому что Грузия выходит из-под их контроля, не хочет быть просто вассалом, несмотря на ее стремление в ЕС. Грузия проснулась, проявляет самостоятельность, показывает высокие темпы экономического развития.

— В Грузии был назначен новый посол Келли Дегнан. Именно она в Госдепе курировала направление Восточной Европы, отвечала за Украину. Как только она назначается послом в Грузию, тут же начинаются беспорядки. Вы видите здесь связь?

— Бесспорно. Их цель — втянуть Грузию во враждебный пояс вокруг России. Понятно, что послы меняются не просто так. По поводу американского посла начала выражать недовольство здоровая грузинская оппозиция.

США, по моей информации из Грузии, дали полную отмашку на все действия, чтобы сменить грузинскую власть, чтобы к власти пришли те, кто будет точно выполнять команды США, не заботясь о Грузии.

— Как должны себя вести власти, чтобы не поддаться на провокации?

— Нынешняя грузинская власть очень разумна и осторожна. Она ведет именно прогрузинскую политику, и все обвинения в ее адрес со стороны оппозиции и Штатов абсолютно необоснованны. Грузинская власть вела сдержанную политику, прагматичную, заботясь о своей безопасности, экономике. Это как раз не нравится оппозиции, которая кормится на этом, и США, которые командуют Грузией.

Так называемый президент Грузии (стране крайне не везет с президентами) реальной властью не обладает. Это готовил Саакашвили под себя, когда хотел стать премьер-министром, чтобы полная власть была у него и у его партии, а президент был марионеточным. Беда в том, что "Грузинская мечта" привела к власти женщину, которая не жила в Грузии никогда. Воспитывалась и училась в США. Она себя ведет не в интересах Грузии, а выполняя указания США.

— Как должна себя вести Россия, чтобы Грузия из нейтрального государства не превратилась во враждебное?

— Думаю, что грузинской власти хватит разума не изменять своим принципам, коль она встала на путь сохранения Грузии и ее развития. А российским властям надо осторожно поддерживать здоровую грузинскую оппозицию. Было бы нелишним заявить, что Россия готова, с учетом того, что Грузия занимает правильную лояльную позицию, идти навстречу:

восстановить авиарейсы,

дать Грузии безвизовый режим.

Народ бы тогда активнее выступал в защиту своего правительства и лояльнее относился к России.

Нужно действовать так, как действуют во всем мире: активно поддерживать здоровую оппозицию стран, которые входят в орбиту интересов России.