Наконец нашлась конкурентка Ласицкене: секрет успеха украинки Магучих

19-летняя Ярослава Магучих выиграла турнир по прыжкам в высоту в помещении в Словакии. Спортсменка из Украины преодолела планку в 2,06 метра, что является рекордом страны и лучшим результатом среди молодых спортсменов.

2.06m WL and national record for Yaroslava Mahuchikh.

Highest EVER by a teenager and highest indoors since 2006.

