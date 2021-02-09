Наконец нашлась конкурентка Ласицкене: секрет успеха украинки Магучих

19-летняя Ярослава Магучих выиграла турнир по прыжкам в высоту в помещении в Словакии. Спортсменка из Украины преодолела планку в 2,06 метра, что является рекордом страны и лучшим результатом среди молодых спортсменов.

WOW 2.06m WL and national record for Yaroslava Mahuchikh. Highest EVER by a teenager and highest indoors since 2006. MIND BLOWN🤯 #WorldIndoorTour pic.twitter.com/ImdImlItlz — World Athletics (@WorldAthletics) February 2, 2021

На том же турнире второе место заняла украинская прыгунья Юлия Левченко с результатом 1,96 метра.

А вот и прыжок Ярославы.

Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine à la hauteur 2.06m 😳 WL MR NR et 3 ème A-T à Banská Bystrica. #Athlétisme pic.twitter.com/8imwComhE5 — MR.CARTER ⭐️⭐️ (@NelsonCarterJr) February 2, 2021

Слова спортсменки после выступления:

"Я ехала в Банско-Быстрицу с целью поднять свой личный результат на 1 см и преодолеть 2,03 м. Взяв эту высоту, я уже думала остановиться, ведь это наше с тренером правило. Но потом решили попробовать выполнить хотя бы одну попытку на 2,06 и это… это было невероятно!"

Прошлый результат Магучих составил 2,02 метра. Это также был рекорд среди спортсменов до 20 лет.

После выступления в Словакии Ярослава стала лучшей спортсменкой по версии Европейской федерации легкой атлетики.

Номинанты на лучшую спортсменку:

Фемке Бол;

Дайна Эшер-Смит.

Представительница Нидерландов Фемке Бол специализируется в беге с барьерами на 400 метров. В июле 2020 года установила собственный рекорд (53,79) и стала четвертой самой быстрой легкоатлеткой Европы до 23 лет.

Британская спортсменка Дайна Эшер-Смит - многократный призер чемпионатов мира и четырехкратная чемпионка Европы. Ее специализация — бег на короткие дистанции и эстафета (4×100). Установила рекорд Великобритании на 100 метров (10,83) и 200 метров (21,88).

До результата Магучих большой популярностью пользовалась Юлия Левченко. В последний раз прыгунья забрала медаль на чемпионате Европы в Глазго-2019. Тогда Левченко заняла второе место, прыгнув 2,02 метра — это был рекорд страны.

Кроме того, Левченко известна своими тренировками в Instagram. Однажды она показала, как можно сжечь калории от гамбургера. Это один из известных челленджей, в которых участвовал и нападающий "Ювенутса" Криштиану Роналду.

О прошлом рекорде

Абсолютный рекорд был поставлен в 2006 году. Шведка Кайсе Бергквист прыгнула в помещении 2,08 метра.

Рекорд на открытом стадионе установила болгарская спортсмена Стефка Костадинова в 1987 году. Ее результат составил 2,09 метра.

Статистика выступлений

Первый личный рекорд Ярослава поставила на юниорской Олимпиаде в Аргентине в 2018 году. Тогда спортсменка прыгнула 1,95 метра.

Через год Магучих стала победительницей на одном из этапов Бриллиантовой лиги в Дохе. Однако на ЧМ-2019 она уступила лидеру российской сборной Марии Ласицкене с тем же результатом (2,04 метра).

В феврале 2020 года Ярослава ставит рекорд в прыжках в помещении в Карлсруэ (Германия). Результат — 2,02 метра.

Через год Магучих преодолевает планку в 2,06 метра и ставит новый рекорд. На последнем соревновании в Словакии Ярослава прыгает в такой последовательности: 1,85 метра, 1,9 метра, 1,96 метра, 1,99 метра, 2,01 метра, потом 2,03 метра и 2,06 метра.

Итого у спортсменки: одна серебряная медаль на взрослом чемпионате мира и 5 золотых медалей на юношеских турнирах.

Об истории успеха

Ярослава Магучих начала тренироваться с 7 лет. Ярослава построила карьеру легкоатлетки благодаря ее сестре. Она каждый раз брала девочку с собой на тренировки.

В 15 лет Ярослава впервые заявила о себе. На юниорском чемпионате мира 2017 года спортсменка забрала золото, прыгнув 1,92 метра. Через год ее лучший результат стал 1,94 метра.

В 2018 году Магучих уже прыгает 1,95 метра, а через год — 1,96 метра. После этого в сентябре того же года Ярослава преодолевает 2,04 метра.

В 2020 году на турнире во Львове спортсменка ставит рекорд в помещениях с высотой 2,02 метра и повторяет этот результат в Германии.

Сравнение с Ласицкене

Лидер сборной России Мария Ласицкене очевидно намного более опытная. Однако результат украинской спортсменки показывает, что она может побить рекорд трехкратной чемпионки мира.

Напомним, что лучший результат Марии Ласицкене — 2,05 метра на турнире "Русская зима".

Ближайшие соревнования на которых могут встретиться две спортсменки — Олимпиада в Токио, которая должна состояться 23 июля 2021 года.