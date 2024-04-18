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Саид Гафуров
Политолог Гафуров: скоро страны начнут бороться за мигрантов

Политолог Гафуров: нас ждёт конкуренция за мигрантов

3:34
Общество » Практика

Недавно ООН выпустила очередной ежегодный отчёт "Народонаселение". Какие прогнозы делает ООН в докладе, когда человечество начнёт сокращаться, как это повлияет на Россию и остальные страны, как изменится подход к миграционным потокам во всём мире, рассказал востоковед, политолог, экономист, руководитель направления "Восток" Pravda.Ru Саид Гафуров.

Политолог Гафуров: нас ждёт конкуренция за мигрантов
Фото: commons.wikimedia.org by Miran Hladnik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

— Сегодня мы будем говорить о народонаселении. ООН ежегодно выпускает толстые отчёты:

  • "Народонаселение-2021",
  • "Народонаселение-2022".

И вот вышел отчёт за 2023 год. Естественно, данные в нём за 2022 год. И там прошла эпохальная новость о том, что структуры, близкие к Фонду ООН по народонаселению, будут делать прогноз. Проверьте меня через год. Я убеждён, что они изменят время, когда человечество начнёт сокращаться.

Как я представляю, базовая линия прогноза ООН будет состоять в том, что с 2050 года человечество начнёт сокращаться. В прошлом году действовал прогноз, что человечество при плохом развитии событий начнёт сокращаться с 2064 года. Сейчас наиболее вероятным в ООН называют 2050 год, прежде всего за счёт сокращения прироста населения в странах, где он пока самый большой. Это для нашей страны плохая новость.

Согласно некоторым прогнозам, население России к 2060 году сократится со 147 млн до 109 млн человек. Территории у нас огромные. У нас будет не хватать людей для поддержания нормальной жизнедеятельности населения.

Но это полбеды. Потому что главное — не просто статистика ООН, а политические выводы. В ООН, по видимости, одной из основных тем доклада о народонаселении в 2024 году будет начало межстрановой борьбы за миграционные потоки. Вопрос, какая страна сможет привлечь к себе максимум мигрантов, будет вопросом выживания и победы в конкуренции.

Это очень важный момент. Уже в действующем отчёте за 2023 год есть целый раздел, который называется "Миграция — это действительно часть решения". Хозяева жизни, которые через ООН пытаются повлиять на мир, заговорили о том, что начинается конкуренция за миграционные потоки. То есть ООН будет не просто их поощрять, но и создаст совершенно иное отношение к проблемам перенаселения. То есть от мальтузианских идей о том, что человечество якобы растёт быстрее, чем производство продуктов питания, все уже отказались.

Начинается эпоха совершенно другой лексики. Будут говорить о недостатке населения и о том, как привлечь к себе мигрантов.

После чудовищной трагедии в "Крокусе Сити Холле" у нас, к сожалению, многие решили, что самый простой способ борьбы с терроризмом — это сократить миграционные потоки или ужесточить экзамены на знание русского языка. Но это только видимость решения. Мы должны постепенно осмыслять ситуацию и готовиться к тому, что мы будем жить в мире с сокращающимся населением и ожесточённой борьбой за миграционные потоки.

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Автор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы мигранты саид гафуров
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