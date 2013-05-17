﻿Мельница мифов: сколько правды в истории?

Насколько достоверны сведения, которые сообщают нам письменные и другие исторические источники? Ведь создавали их живые люди, которым, как и нам, тоже были свойственны многие слабости — желание приукрасить действительность, забывчивость и целый набор самых разных суеверий, свойственных тому времени, когда жил создатель свидетельств эпохи.

Чем для человека является история? Оружием, помогающим ему понять своего противника по социуму и с успехом противостоять ему?! Объектом эстетического наслаждения — "эх, были люди в свое время, богатыри — не мы!". А может быть это всего лишь нечто сродни мифу, а та или иная историческая концепция целиком и полностью зависит от мастерства её "рассказчика"? Или все-таки есть какие-то объективные данные о тех или иных событиях прошлого, по которым мы можем создать его достаточно непротиворечивую картину?

Короче (это слово сейчас почему-то особенно "в ходу" у нашей молодежи) можем ли мы доверять тем или иным историческим источникам или же их достоверность в определенной степени это тоже миф? Давайте разберемся в этом на конкретных примерах…

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Вот, например, статуя, надпись на которой гласит, что это фараон… "номер такой-то". Можем ли мы считать, что видим перед собой его портретное изображение? Вроде бы "да", но только лишь в определенной степени. Почему? Да просто потому, что до определенного времени египетские скульпторы работали строго по установленному канону и именно в этот канон они и вписывали портретные черты оригинала! То есть он должен был быть похож сам на себя, но при этом и правила нарушать было тоже нельзя. Фараон-реформатор Эхнатон повелел изображать себя таким каков он есть, то есть древние каноны нарушил, и после него изображения людей в Египте стали более реалистичными. Но вот насколько? Этого мы точно не знаем, и можем об этом судить, только лишь сравнивая дошедшие до нас скульптурные изображения одних и тех же лиц.

То же самое было и в Древней Греции, а вот в Риме скульпторы — напротив, даже императоров изображали настолько точно, что… если, скажем, у кого-то из них на лице была бородавка (причем это касалось даже императоров!), то они его так с ней и изображали. Их скульптурные портреты отличала исключительно точная передача индивидуальных особенностей лица. Но значит ли это, что те же самые римские скульпторы никогда не "врали" и их работы можно рассматривать в качестве достоверного исторического источника? Увы, нет!

Возьмем для примера знаменитую "Колонну Траяна", воздвигнутую в начале II века н. э. над могилой этого императора в честь завоевания им Дакии. Ствол колонны снизу вверх 23 раза спиралью огибает лента длиной 190 м с рельефами, изображающими эпизоды войны Рима и Дакии. Считается, что рельеф колонны служит ценным источником для изучения оружия, доспехов, костюмов — как римлян, так и даков того времени. Однако если мы обратимся к мелочам, то выяснится, что ценность её как источника отнюдь не однозначна. К примеру, у всех римлян щиты изображены очень маленькими, тогда как, судя по находкам их фрагментов, они были значительно больше.

Почему так? Скорее всего, потому, что автору их рельефов хотелось таким образом подчеркнуть мужество римских воинов и показать их "во всей красе". А как это сделать, если тебя выше пояса закрывает большой прямоугольный либо овальный щит? Тогда одни щиты и придется изображать, а скульпторам этого явно не хотелось. Но и погрешить против истины они не могли и решились на компромисс: щиты сделали, но… небольшими!

Однако, это ещё не все. Если мы посмотрим на рельефные сцены на колонне императора Марка Аврелия, воздвигнутой тоже в Риме в честь его победы над германцами и сарматами в 175 году нашей эры, то мы увидим на них сарматских всадников покрытых, словно ящерицы чешуей буквально с головы до ног, словно они одеты в чешуйчатые комбинезоны! Понятно, что такого быть просто не могло и, следовательно, перед нами недостоверный источник.

Лошади у них точно также с головы до самых копыт покрыты чешуей, что противоречит уже всякому здравому смыслу. То есть, скорее всего, было так, что сам автор этих изображений сарматов не видел. Ему просто сказали, что они и их кони "покрыты чешуйчатыми доспехами с головы до ног" и он это вот так буквально и воспроизвел на барельефе.

Ну, а теперь давайте посмотрим на тексты древнерусских летописей, почему-то, например, очень подробно расписывающих Невскую битву, но очень скупо куда более знаменитое "Ледовое побоище". Почему так — можно спорить очень и очень долго, поэтому давайте лучше обратим вниманиена то, что более наглядно, а главное — уже доказано. А доказано, например, то, что авторы многих летописных источников произвольно вводили в них целые куски или описания, ориентируясь при этом не на реальность событий, а на… связь с духовным миром современных им людей.

Так, восприятие не только "географического" мира в целом, но и отдельных сторон света в то время было связано с ценностными характеристиками. В частности юг на Руси считался богоизбранной частью света. Поэтому в древнерусском переводе "Иудейской войны" Иосифа Флавия над местом загробного пребывания блаженных душ веет благовонный южный ветер; а в русской церкви издавна существует припев к стихирам под названием "Бог от юга".

Казалось бы, какое это имеет отношение к летописям? Оказывается, самое прямое. Вспомните "Сказание о Мамаевом побоище". Для средневекового автора и читателя оно в первую очередь имело символический смысл, тогда как мы рассматриваем его как правдивый источник!

Согласно "Сказанию", в разгар битвы татарские полки сильно потеснили русские войска. Князь Владимир Андреевич Серпуховской, с болью в сердце наблюдая за гибелью православного воинства, предложил воеводе Боброку немедля вступить в бой. Однако Боброк отговорил князя от поспешных действий, призвав его ждать "время подобно", "имать выти благодать Божия". Интересно, что Боброк точно называет час, когда наступит "время подобно" — "осьмый час" (восьмой час дня, по древнерусской системе счисления часов). И вот именно тогда, как и предсказывал Волынец, и подул южный ветер: "Дух южны потянув ззади их". Тут-то и "воспи (то есть возопил!) Волынец: … Час прииде, а время приближися… сила Святага Духа помогает нам""

Из этого по мнению историка В. Н. Рудакова, следует, что вступление засадного полка в бой не было связано с реальными событиями Куликовской битвы. Боброк Волынский, если следовать логике автора "Сказания о Мамаевом побоище", не выбирал момент, когда татары подставят под удар русских свой фланг (как предполагал Н. Г. Бескровный), или когда солнце перестанет светить русским полкам в глаза (как считал столь же известный А. Н. Кирпичников). Не подтверждается и наиболее распространенное в нашей исторической литературе мнение, будто опытный воевода ожидал перемены направления ветра со встречного на попутный, чтобы, мол, "ветер пыль понес в глаза татарам".

Дело в том, что "южный дух" котором упоминает "Сказание", ни при каких условиях не мог быть попутным для соратников Дмитрия Донского (а следовательно, и помогать им). Ведь русские полки на Куликовом поле наступали с севера на юг. А значит, южный ветер мог дуть им только в лицо и мешать наступлению. При этом полностью исключена какая-либо путаница в употреблении автором географических терминов.

Создатель "Сказания" совершенно свободно ориентировался в географическом пространстве. Он точно указал: Мамай движется на Русь с востока, река Дунай находится на западе и т. п. То есть, по мнению историка И. Н. Данилевского автор "сказания" всего лишь хотел этим самым сказать, что… "наше дело правое и Бог за нас и с нами!" Но ведь как долго вроде бы умные люди этого совсем не замечали и придумывали хитроумные гипотезы вместо того, чтобы просто внимательно прочитать Библию и сравнить библейские тексты с текстом из этого "Сказания"!

В тех же летописях одни дни недели "счастливые" другие нет, потому, что в то время так было! Из-за этого, например, все битвы в них обычно приходятся на пятницу, чего в реальности просто не могло быть. Упоминания о сражениях сопряжены со словом "пяток" из-за чего один исследователей прошлого века, как об этом сообщает все тот же И. Н. Данилевский, даже решил, что это был такой боевой порядок у русичей, напомнивший римскую цифру "V". Ошибка выяснилась, однако успела проникнуть и в художественную литературу и даже в кинофильм "Русь изначальная".

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То есть историческая ценность едва ли не большинства тогдашних рукописей — вещь относительная, потому что мы чаще всего просто не знаем, что там правда, а что вымысел. То есть мы можем читать древние тексты и любоваться древними изваяниями и даже держать артефакты в руках, но мы лишь в редких случаях можем с абсолютной точностью сказать, что было тогда на самом деле, а в подавляющем большинстве случаев истина всегда останется "где-то там"! Да, но если историки возьмутся сообщать только факты, то… такую историю будет очень скучно и читать, и изучать.