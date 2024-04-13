Домашняя парикмахерская: можно ли пробовать стричь свою собаку самостоятельно

Если у человека есть опыт в стрижке людей, это еще не значит, что он годен для стрижки животных.
Кормление собаки, обрезка когтей и проведение других гигиенических процедур — это одно. Однако стрижка животного требует специальных навыков, предупреждают эксперты по собакам.
Помимо потенциального нанесения вреда животному, неправильная стрижка может испортить его шерсть. Существуют породы, у которых требуются особые и сложные процедуры груминга, как отмечает руководитель Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Решение экономить на услугах профессиональных грумеров и пытаться самостоятельно стричь собак не рекомендуется.
Многие неопытные владельцы собак допускают ошибки даже при купании питомца в ванной. Это может произойти, например, если использовать шампунь для людей, а не для собак.
Кроме того, неправильное обрезание когтей может нанести вред здоровью домашних животных.
Все можно научиться, но нельзя забывать, что услуги профессионалов по уходу за животными стоят своих денег, и экономить на них не всегда целесообразно.
Важно тщательно подбирать средства для ухода за шерстью, глазами, ушами и другими частями тела. Также важно регулярно осматривать своего питомца.
Однако использование бантов, бабочек, страз и прочего украшения для собак не рекомендуется кинологами, так как они не приносят пользы питомцу.
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.