Домашняя парикмахерская: можно ли пробовать стричь свою собаку самостоятельно

Кинолог Голубев ответил, можно ли самостоятельно стричь собаку

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если у человека есть опыт в стрижке людей, это еще не значит, что он годен для стрижки животных.

Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кормление собаки, обрезка когтей и проведение других гигиенических процедур — это одно. Однако стрижка животного требует специальных навыков, предупреждают эксперты по собакам.

Помимо потенциального нанесения вреда животному, неправильная стрижка может испортить его шерсть. Существуют породы, у которых требуются особые и сложные процедуры груминга, как отмечает руководитель Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Решение экономить на услугах профессиональных грумеров и пытаться самостоятельно стричь собак не рекомендуется.

Многие неопытные владельцы собак допускают ошибки даже при купании питомца в ванной. Это может произойти, например, если использовать шампунь для людей, а не для собак.

Кроме того, неправильное обрезание когтей может нанести вред здоровью домашних животных.

Все можно научиться, но нельзя забывать, что услуги профессионалов по уходу за животными стоят своих денег, и экономить на них не всегда целесообразно.

Важно тщательно подбирать средства для ухода за шерстью, глазами, ушами и другими частями тела. Также важно регулярно осматривать своего питомца.

Однако использование бантов, бабочек, страз и прочего украшения для собак не рекомендуется кинологами, так как они не приносят пользы питомцу.