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Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа

Мир

Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.

Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа

Так отреагировал на "серьёзную обеспокоенность" госсекретаря США Энтони Блинкена сложившейся на российско-украинской границе ситуацией член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По мнению российского сенатора, это заявление возмутительно.

"На сегодняшний момент я могу сказать вам о серьёзной обеспокоенности по поводу российских действий у границы Украины… Президент США Джо Байден очень ясно выразился по этому вопросу — если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будет "цена", будут последствия", — заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC.

Наибольшей угрозой как для Украины, так и для всего мирового сообщества являются как раз сами США, которые регулярно проводят военные учения далеко за пределами своих границ. Россия же осуществляет действия на своей территории и не должна их ни с кем согласовывать, отметил Сергей Цеков.

"Блинкен забыл о расширении НАТО, о том, как они передвигались к границам России… Именно потому, что они это делают, мы вынуждены держать наши вооружённые силы на высоком уровне боеготовности", — сказал он в комментарии для RT.

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Автор: Людмила Черткова
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