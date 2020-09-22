Абрамовича обвиняют в финансовых махинациях с правами на футболистов

Подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) подозревает владельца "Челси" Романа Абрамовича в махинациях с правами на футболистов. Так, в 2016 году бизнесмен через офшорную компанию осуществил нелегальные платежи на сумму в 1 млрд долларов.

Фирма зарегистрирована на Виргинских островах. Через офшор Абрамович покупал права на игроков других клубов, используя третьи лица. Один из футболистов - Андре Каррильо, который выступал в составе "Спортинга". В 2014 году он играл против "Челси" в Лиге чемпионов.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) сделки с футболистами через третьих лиц запрещены с 2008 года. ФИФА запретила подобные операции в 2015 году на международном уровне.

Представители Абрамовича выступили с опровержением информации ВВС. Они утверждают, что все сделки были сделаны по закону.