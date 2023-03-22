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Садальского восхитило фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Войдёт в историю

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Общество

Станислав Садальский обратил внимание на забавную фотографию Дмитрия Медведева, который был запечатлён на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Садальского восхитило фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Войдёт в историю

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём микроблоге снимок, на котором на переднем плане вышагивают лидеры Китая и России, а на заднем фоне видно лицо Дмитрия Медведева с гипертрофированно радостной улыбкой.

Ранее Садальский призвал Медведева возглавить восстание народа США.

Актёра восхитила фотография зампреда Совбеза РФ.

"Кадр пойман изумительнейший. Думаю он войдёт в историю своей объективнейшей оценкой отношения нашего "истеблишмента" к происходящему. Вот, что алкоголь животворящий делает!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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