Станислав Садальский обратил внимание на забавную фотографию Дмитрия Медведева, который был запечатлён на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём микроблоге снимок, на котором на переднем плане вышагивают лидеры Китая и России, а на заднем фоне видно лицо Дмитрия Медведева с гипертрофированно радостной улыбкой.
Ранее Садальский призвал Медведева возглавить восстание народа США.
Актёра восхитила фотография зампреда Совбеза РФ.
"Кадр пойман изумительнейший. Думаю он войдёт в историю своей объективнейшей оценкой отношения нашего "истеблишмента" к происходящему. Вот, что алкоголь животворящий делает!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
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