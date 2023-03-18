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Садальский призвал Медведева возглавить восстание народа США: Ай да красава!

0:47
Общество

Станислав Садальский считает, что после своих заявлений Дмитрий Медведев обязан возглавить борьбу граждан США с тиранией Вашингтона.

Садальский призвал Медведева возглавить восстание народа США: Ай да красава!

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" с восторгом отреагировал на пост председателя Совбеза РФ, в котором экс-президент РФ призывает американцев в бою вернуть себе страну.

"Ай да красава Дмитрий Медведев! Нравится мне всё больше и больше", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Садальский оценил то, что политик находит время для написания постов в социальные сети, несмотря на свою занятость.

"Дмитрий Анатольевич, будет очень здорово, если вы возглавите это движение", — обратился к Медведеву Садальский.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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