Садальский призвал Медведева возглавить восстание народа США: Ай да красава!

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Станислав Садальский считает, что после своих заявлений Дмитрий Медведев обязан возглавить борьбу граждан США с тиранией Вашингтона.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" с восторгом отреагировал на пост председателя Совбеза РФ, в котором экс-президент РФ призывает американцев в бою вернуть себе страну.

"Ай да красава Дмитрий Медведев! Нравится мне всё больше и больше", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Садальский оценил то, что политик находит время для написания постов в социальные сети, несмотря на свою занятость.

"Дмитрий Анатольевич, будет очень здорово, если вы возглавите это движение", — обратился к Медведеву Садальский.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.