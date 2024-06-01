Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Универсальная мясная подлива: вкуснее всего получается из свинины
1:58
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01.06.2024 05:17
Вкусная мясная подлива является универсальным соусом, который легко сочетается с различными гарнирами. Приготовление этой
подливы несложно, и она идеально дополнит вашу кашу, овощи или макароны.
Фото: commons.wikimedia.org by adactio is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Вот простой рецепт, который превратит ваш обычный ужин или обед в настоящий шедевр.
Для приготовления мясной подливы вам понадобятся
следующие ингредиенты:
400 грамм свинины (рекомендуется использовать свиное филе),
2 зубчика чеснока,
1 морковь,
10 мл растительного масла,
1/4 столовой ложки муки,
1,5 столовой ложки томатной пасты,
10 шт оливок,
полстакана воды или бульона,
2 столовые ложки молока,
соль по вкусу.
Приступим к
приготовлению:
Очистите морковь и нарежьте её кубиками. Чеснок мелко нарубите. Обжарьте овощи на растительном масле в большой сковороде до мягкости и легкого золотистого оттенка.
Нарежьте свинину на небольшие кусочки и добавьте её к обжаренным овощам. Обжаривайте, помешивая, до тех пор, пока мясо не приобретет золотистый цвет.
Добавьте муку в сковороду и перемешайте, чтобы соус стал гуще. Томатную пасту также добавьте в сковороду и обжарьте вместе с мясом и овощами несколько минут.
Влейте воду или бульон в сковороду и постепенно добавляйте молоко. Регулируйте количество жидкости в соответствии с желаемой консистенцией подливы.
Положите оливки в подливу и оставьте её тушиться на слабом огне, помешивая время от времени, пока мясо не станет мягким и соус не загустеет.
Теперь у вас есть ароматная и насыщенная мясная подлива, которую можно подать с любым гарниром на ваш выбор. Разнообразьте свои блюда и наслаждайтесь вкусом этого универсального соуса!
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Очень простая Мясная подлива, но при этом обалденная на вкус!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру