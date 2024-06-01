Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой

Универсальная мясная подлива: вкуснее всего получается из свинины

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусная мясная подлива является универсальным соусом, который легко сочетается с различными гарнирами. Приготовление этой подливы несложно, и она идеально дополнит вашу кашу, овощи или макароны.

Фото: commons.wikimedia.org by adactio is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот простой рецепт, который превратит ваш обычный ужин или обед в настоящий шедевр.

Для приготовления мясной подливы вам понадобятся следующие ингредиенты:

400 грамм свинины (рекомендуется использовать свиное филе),

2 зубчика чеснока,

1 морковь,

10 мл растительного масла,

1/4 столовой ложки муки,

1,5 столовой ложки томатной пасты,

10 шт оливок,

полстакана воды или бульона,

2 столовые ложки молока,

соль по вкусу.

Приступим к приготовлению:

Очистите морковь и нарежьте её кубиками. Чеснок мелко нарубите. Обжарьте овощи на растительном масле в большой сковороде до мягкости и легкого золотистого оттенка. Нарежьте свинину на небольшие кусочки и добавьте её к обжаренным овощам. Обжаривайте, помешивая, до тех пор, пока мясо не приобретет золотистый цвет. Добавьте муку в сковороду и перемешайте, чтобы соус стал гуще. Томатную пасту также добавьте в сковороду и обжарьте вместе с мясом и овощами несколько минут. Влейте воду или бульон в сковороду и постепенно добавляйте молоко. Регулируйте количество жидкости в соответствии с желаемой консистенцией подливы. Положите оливки в подливу и оставьте её тушиться на слабом огне, помешивая время от времени, пока мясо не станет мягким и соус не загустеет.

Теперь у вас есть ароматная и насыщенная мясная подлива, которую можно подать с любым гарниром на ваш выбор. Разнообразьте свои блюда и наслаждайтесь вкусом этого универсального соуса!