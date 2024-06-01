Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой

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Универсальная мясная подлива: вкуснее всего получается из свинины

1:58
Еда

Вкусная мясная подлива является универсальным соусом, который легко сочетается с различными гарнирами. Приготовление этой подливы несложно, и она идеально дополнит вашу кашу, овощи или макароны.

Универсальная мясная подлива: вкуснее всего получается из свинины
Фото: commons.wikimedia.org by adactio is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот простой рецепт, который превратит ваш обычный ужин или обед в настоящий шедевр.

Для приготовления мясной подливы вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 400 грамм свинины (рекомендуется использовать свиное филе),
  • 2 зубчика чеснока,
  • 1 морковь,
  • 10 мл растительного масла,
  • 1/4 столовой ложки муки,
  • 1,5 столовой ложки томатной пасты,
  • 10 шт оливок,
  • полстакана воды или бульона,
  • 2 столовые ложки молока,
  • соль по вкусу.

Приступим к приготовлению:

  1. Очистите морковь и нарежьте её кубиками. Чеснок мелко нарубите. Обжарьте овощи на растительном масле в большой сковороде до мягкости и легкого золотистого оттенка.
  2. Нарежьте свинину на небольшие кусочки и добавьте её к обжаренным овощам. Обжаривайте, помешивая, до тех пор, пока мясо не приобретет золотистый цвет.
  3. Добавьте муку в сковороду и перемешайте, чтобы соус стал гуще. Томатную пасту также добавьте в сковороду и обжарьте вместе с мясом и овощами несколько минут.
  4. Влейте воду или бульон в сковороду и постепенно добавляйте молоко. Регулируйте количество жидкости в соответствии с желаемой консистенцией подливы.
  5. Положите оливки в подливу и оставьте её тушиться на слабом огне, помешивая время от времени, пока мясо не станет мягким и соус не загустеет.

Теперь у вас есть ароматная и насыщенная мясная подлива, которую можно подать с любым гарниром на ваш выбор. Разнообразьте свои блюда и наслаждайтесь вкусом этого универсального соуса!

Очень простая Мясная подлива, но при этом обалденная на вкус!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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