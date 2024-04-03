Бананово-молочный смузи с семенами льна и йогуртом: вам понадобится всего 5 ингредиентов и 5 минут времени

Смузи из банана насытит вас и сделает утро приятным

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт бананового молочного смузи с льняными семенами и йогуртом стоит взять на заметку. Протеиновый коктейль не только вкусен, но и обеспечит чувство сытости на всё утро. Для приготовления напитка вам понадобится всего 5 ингредиентов и 5 минут времени.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для сладкого сливочного смузи используйте достаточно спелые бананы. Нет льняного семени? Нет проблем — их отсутсвие не испортит общую картину. Если у вас нет миндального молока, смело замените его своим любимым молоком растительного происхождения, например, кокосовым. Йогурт можно заменить арахисовым или миндальным маслом.

Нужен фруктовый оттенок? Добавьте свои любимые замороженные фрукты (ягоды, манго, ананас) или сок лимона. Этот банановый смузи является идеальной основой для настоящих экспериментов.

Ингредиенты

2 банана,

3/4 стакана миндального молока,

1/4 стакана йогурта,

1 ст. л. льняного семени,

2 ч. л. мёда.

Приготовление

Взбейте все ингредиенты в блендере.